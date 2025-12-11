SOLVE INTELLIGENCE veut devenir l’OS mondial de la propriété intellectuelle avec une nouvelle levée de 34 millions d’euros

La propriété intellectuelle entre dans une phase où les volumes de dépôts, la complexité des technologies et l’intensification des litiges impliquent une redéfinition des méthodes de travail des équipes spécialisées. Les services juridiques et les cabinets opèrent encore avec des outils faiblement intégrés, souvent hétérogènes, ce qui fragmente le suivi des dossiers. Solve Intelligence propose une plateforme qui regroupe invention, rédaction, analyse et gestion des workflows dans un environnement unique.

La multiplication des dépôts, l’évolution des normes de conformité et les litiges transfrontaliers mettent sous pression des équipes qui doivent produire plus, plus vite, dans un cadre méthodologique cohérent. Les workflows intelligents répondent à ces contraintes en capitalisant sur des modèles d’analyse documentaires standardisés, une traçabilité systématique et une continuité entre phases d’invention et de protection.

Solve Intelligence a d’abord structuré son offre autour de la rédaction et de la poursuite des demandes de brevets. La plateforme couvre l’identification des inventions, la préparation des projets de demandes, la gestion des demandes dérivées ou complémentaires, ainsi que les réponses aux notifications des offices de propriété intellectuelle. L’objectif est d’unifier des tâches souvent dispersées entre plusieurs outils et plusieurs intervenants, qu’il s’agisse des inventeurs, des juristes internes ou des cabinets spécialisés. Cette approche redonne de la lisibilité aux processus et limite les pertes d’information lors des transitions entre acteurs.

L’introduction de Charts marque un élargissement du périmètre avec la prise en charge des analyses d’invalidité et de contrefaçon, les études de liberté d’exploitation, la cartographie des brevets essentiels aux normes et les comparaisons de portefeuilles. Ces activités, particulièrement consommatrices de temps, occupent une place centrale dans les litiges liés aux semi-conducteurs, aux systèmes embarqués, à la télécommunication et à l’intelligence artificielle. Leur intégration dans un environnement unifié modifie le rythme de travail des équipes. Celles-ci peuvent désormais produire des premières versions de tableaux d’analyse en quelques heures, ce qui réorganise la préparation des dossiers et les échanges avec les cabinets spécialisés.

L’unification des workflows répond également à un impératif organisationnel. Inventeurs, juristes internes et avocats n’interviennent pas selon les mêmes contraintes ni dans les mêmes délais. La plateforme propose un cadre où les contributions s’enchaînent sans rupture documentaire. Les workflows personnalisés, la citation systématique et l’exposition du raisonnement donnent aux équipes une visibilité accrue sur la cohérence des analyses et facilitent les revues croisées. Cette standardisation est particulièrement recherchée dans les environnements où plusieurs équipes, parfois réparties géographiquement, collaborent sur un même portefeuille.

Solve Intelligence accompagne cet élargissement par une implantation dans deux zones majeures. Munich se trouve au centre de la dynamique institutionnelle européenne avec la Juridiction unifiée du brevet et reste un point névralgique pour les litiges SEP. New York concentre les practices corporate, M&A et contentieuses des grands cabinets américains. Ces deux hubs structurent une part importante des décisions stratégiques liées aux portefeuilles de brevets et attirent des entreprises pour lesquelles la continuité des workflows devient un atout opérationnel.

Les investisseurs soulignent cette évolution, notamment Rob Lacher, fondateur de Visionaries, qui nous indique : « Nous observons la manière dont l’équipe a consolidé sa position aux États-Unis et en Europe. Plus de 60 % des clients se trouvent déjà aux États-Unis. La profondeur fonctionnelle du produit est notable et nous pensons que Solve Intelligence peut devenir la plateforme IA de référence pour la propriété intellectuelle, capable d’accompagner l’ensemble du cycle de vie d’un brevet et d’unifier un écosystème aujourd’hui fragmenté. »

Solve Intelligence annonce avoir levé 40 millions de dollars, soit 34 millions d’euros, dans un tour de Série B co-mené par Visionaries et 20VC. La société a levé au total 55 millions de dollars, soit 46,75 millions d’euros. Les investisseurs incluent Thomson Reuters, Y Combinator et plusieurs fondateurs d’entreprises technologiques. L’entreprise a été fondée par Sanj Ahilan, Angus Parsonson et Chris Parsonson, et compte plus de 400 équipes de propriété intellectuelle utilisatrices dans le monde.

Les ambitions de Solve Intelligence s’inscrivent dans un paysage déjà occupé par plusieurs acteurs en Europe et aux États-Unis. Sur le volet recherche et analyse de brevets, des sociétés comme IPRally ou IamIP en Europe, ou encore des plateformes comme Patsnap et LexisNexis PatentSight, proposent des outils de cartographie, de veille et de scoring de portefeuilles. D’autres acteurs, principalement américains, travaillent sur l’augmentation des équipes juridiques avec des briques d’IA appliquées au drafting ou à l’analyse, mais restent souvent cantonnés à un périmètre fonctionnel précis ou à une logique de base de données enrichie. Solve Intelligence se positionne différemment en cherchant à relier les usages de rédaction, d’analyse et de contentieux dans un même environnement de travail, plutôt qu’à ajouter une couche d’outillage supplémentaire à un empilement existant.