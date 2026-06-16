Le Royaume-Uni ouvre-t-il un nouveau front contre les géants américains de la tech ?

L’annonce du Premier Ministre britannique Keir Starmer intervient à un moment particulier pour les plateformes numériques. Après quinze années de croissance quasi ininterrompue, les grands réseaux sociaux occidentaux entrent dans une nouvelle phase de leur histoire. La conquête des utilisateurs touche ses limites dans les marchés matures, d’autant que l’intelligence artificielle redistribue les usages numériques. Les régulateurs ne s’intéressent plus seulement aux contenus ou aux données personnelles et commencent à remettre en question les mécanismes économiques eux-mêmes.

Le projet britannique d’interdire les principaux réseaux sociaux aux moins de 16 ans est présenté comme une mesure de protection des mineurs. En réalité, Londres ouvre un débat beaucoup plus large sur les fondements économiques des plateformes numériques. Car les mesures envisagées ne ciblent pas seulement TikTok, Instagram ou Snapchat. Elles visent les mécanismes qui ont permis aux réseaux sociaux de bâtir leur croissance : acquisition précoce des utilisateurs, captation de l’attention, personnalisation algorithmique et monétisation de l’engagement. Derrière la protection des adolescents se dessine une remise en cause directe de l’économie de l’attention.

Pour la première fois depuis le RGPD, une grande économie occidentale envisage une intervention directe sur les mécanismes de croissance des plateformes.

La bataille ne porte plus sur les contenus

Les premières vagues de régulation numérique visaient les contenus, la décennie 2010 a été dominée par les débats sur les fake news, les discours haineux, la radicalisation ou la manipulation électorale. La réponse européenne a ensuite porté sur les données personnelles avec le RGPD, puis sur les obligations imposées aux très grandes plateformes avec le DSA et le DMA.

Le Royaume-Uni ouvre un troisième cycle réglementaire dont l’objet n’est plus le contenu ni la donnée, mais l’attention elle-même. Après avoir cherché à encadrer ce qui se publie puis ce qui se collecte, Londres s’intéresse désormais à la manière dont les plateformes construisent leur valeur économique : recommandations algorithmiques, scrolling infini, notifications et optimisation de l’engagement.

L’infinite scroll, les recommandations algorithmiques, les systèmes de notifications ou les interactions automatisées sont aux coeur du débat. Une évolution loin d’être anodine, car elle revient à considérer que le risque ne provient plus seulement du contenu publié mais du design même des produits numériques.

Pourquoi les moins de 16 ans sont stratégiques

Les moins de 16 ans représentent bien davantage qu’une simple catégorie démographique, ils constituent le pipeline de croissance de l’industrie. La plupart des grandes plateformes ont construit leur expansion sur une acquisition précoce des utilisateurs, suivie d’une monétisation progressive à mesure que ceux-ci vieillissent. Plus un utilisateur entre jeune dans l’écosystème, plus sa valeur vie augmente. À ce titre, les restrictions britanniques ne touchent pas seulement les audiences actuelles, mais pourraient affecter le renouvellement futur des bases d’utilisateurs sur lesquelles reposent les modèles publicitaires des plateformes.

Cette logique explique pourquoi les plateformes investissent massivement dans les formats vidéo courts, les créateurs, les messageries ou les fonctionnalités communautaires. Le véritable actif n’est pas l’utilisateur actuel, mais sa durée de vie économique.

Retarder de plusieurs années l’accès aux plateformes revient donc à perturber une partie de la mécanique qui alimente leur croissance future. À l’échelle du seul marché britannique, l’impact reste limité. À l’échelle internationale, le signal est beaucoup plus important.

Londres teste ce que Bruxelles n’ose pas encore faire

Depuis le Brexit, le Royaume-Uni cherche à démontrer sa capacité à agir plus rapidement que l’Union européenne sur les sujets technologiques. Londres a déjà développé une approche distincte en matière d’intelligence artificielle, de concurrence numérique et de cybersécurité.

Les réseaux sociaux constituent désormais un nouveau terrain d’expérimentation. L’avantage britannique est évident : là où Bruxelles doit construire un compromis entre vingt-sept États membres, Westminster peut modifier rapidement son cadre réglementaire. Cette agilité permet au Royaume-Uni de jouer un rôle de laboratoire.

L’enjeu n’est pas seulement national et consiste à définir des règles susceptibles d’être reprises ailleurs. L’Australie a ouvert la voie et le Royaume-Uni tente désormais de construire une version plus ambitieuse, et potentiellement plus exportable.

Les compagnons IA deviennent un sujet stratégique

L’autre nouveauté du projet britannique concerne les agents conversationnels. L’interdiction envisagée des chatbots à vocation romantique ou émotionnelle pour les mineurs peut sembler anecdotique. Elle constitue pourtant l’une des dispositions les plus prospectives du texte.

Depuis deux ans, l’industrie technologique investit massivement dans les assistants personnels, les compagnons numériques et les agents capables d’entretenir des interactions prolongées avec les utilisateurs. Les grands modèles ne sont plus uniquement des outils de recherche ou de productivité. Ils deviennent progressivement des interfaces relationnelles.

En intégrant ces usages dans le champ de la régulation, Londres envoie un message important au secteur : les futures batailles réglementaires de l’IA ne concerneront pas uniquement les modèles, mais également les relations que ces modèles entretiennent avec leurs utilisateurs.

Londres ouvre une nouvelle ligne de front avec la Silicon Valley

Le véritable risque pour la Silicon Valley n’est pas l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, mais qu’un gouvernement occidental décide qu’une partie du modèle économique des plateformes constitue désormais un problème de politique publique. Pendant vingt ans, Meta, Google, X ou TikTok ont pu considérer l’attention comme une ressource privée à optimiser et monétiser. Le Royaume-Uni suggère au contraire qu’elle pourrait relever de l’intérêt général et justifier une intervention directe de l’État. Si cette idée s’impose, la prochaine bataille réglementaire ne portera plus sur les contenus ou les données, mais sur le design même des produits numériques. Et cette fois, aucune amende ne permettra de préserver le statu quo.