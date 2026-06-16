ROCAPINE lève 13 millions de dollars : l’IA est-elle en train de transformer les applications mobiles en produits jetables ?

Pendant près de quinze ans, l’économie des applications mobiles a reposé sur une équation relativement stable, à savoir que développer un produit demandait du temps, des équipes importantes et des capitaux significatifs. Cette rareté favorisait l’émergence de leaders capables de dominer leur catégorie pendant plusieurs années. Instagram, Spotify, Duolingo ou Strava ont tous bénéficié de cette logique. La difficulté à construire un produit constituait en elle-même une barrière à l’entrée.

Cette équation est en train de changer rapidement. Rocapine, jeune société parisienne fondée fin 2024 par Stanislas Marchand, Jean-Gabriel Boinot-Tramoni et Sammy Teillet, vient de lever 13 millions de dollars auprès d’Educapital, Daphni, Ring Capital, Center Court Capital, Athletico Ventures et Better Angle. L’entreprise revendique déjà 6 millions de dollars d’ARR, 2,5 millions de téléchargements et cinq applications à succès dans les domaines de la santé féminine, de la nutrition ou de la gestion des addictions. Derrière ces résultats se dessine une thèse plus ambitieuse en utilisant l’intelligence artificielle pour industrialiser la création d’applications mobiles.

Ainsi l’ambition n’est pas de construire une application de référence, mais consiste à bâtir une machine capable d’en produire des centaines.

Là où la plupart des éditeurs concentrent leurs ressources sur un nombre limité de produits, Rocapine revendique une approche fondée sur l’expérimentation permanente. L’entreprise prévoit de tester jusqu’à 400 concepts d’applications cette année. Lorsqu’un produit trouve son marché, il est développé, optimisé puis déployé à grande échelle grâce à une infrastructure technologique largement automatisée. L’une des applications du portefeuille aurait atteint un million de dollars d’ARR seize jours seulement après son lancement.

Ce modèle rappelle davantage les studios de jeux mobiles que les éditeurs traditionnels de logiciels. Le parcours de Stanislas Marchand chez Voodoo n’est d’ailleurs probablement pas étranger à cette philosophie. Dans le jeu mobile, les acteurs les plus performants ont depuis longtemps abandonné l’idée de prédire le succès d’un produit, ils préfèrent multiplier les expérimentations, mesurer les résultats et concentrer les ressources sur les quelques projets qui émergent naturellement du marché.

L’intelligence artificielle amplifie aujourd’hui cette logique, les coûts de développement diminuent rapidement, et les cycles de conception se raccourcissent. Les outils de génération de code, de design, de contenu ou d’analyse permettent à des équipes réduites de lancer davantage de produits en parallèle. Le développement devient progressivement une commodité.

Le modèle porté par Rocapine suggère une approche différente du modèle actuel, l’application devient un actif parmi d’autres au sein d’un portefeuille beaucoup plus vaste. Certaines échouent rapidement, d’autres atteignent une taille critique, et seules quelques-unes justifient des investissements massifs.

Cette évolution soulève une question plus large : les applications mobiles sont-elles en train de devenir des produits jetables ?

Le terme peut sembler excessif, mais il traduit une réalité économique émergente. Si l’intelligence artificielle permet de lancer des centaines de produits à faible coût, certaines applications pourraient n’avoir qu’une durée de vie limitée. Leur objectif ne serait plus nécessairement de bâtir une marque mondiale sur dix ans mais de répondre rapidement à une demande identifiée, générer des revenus puis céder la place à une nouvelle génération de produits plus adaptés.

Le précédent du jeu mobile illustre déjà cette dynamique. Des milliers de jeux sont publiés chaque mois. Seule une minorité atteint une taille significative. La plupart disparaissent après quelques mois d’existence. Rien ne garantit que les marchés du bien-être, de la nutrition ou du développement personnel échapperont à cette logique à mesure que les coûts de création continueront de diminuer.

Pour autant, cette abondance ne signifie pas nécessairement une démocratisation du marché. Si les applications deviennent faciles à produire, l’acquisition d’utilisateurs devient plus complexe. La création de valeur pourrait alors se concentrer davantage entre les mains des plateformes de distribution, des réseaux publicitaires et des acteurs capables d’exploiter efficacement les données. Le pouvoir se déplacerait des développeurs vers les spécialistes de la distribution.

C’est probablement là que se situe l’enjeu stratégique le plus important, l’intelligence artificielle ne transforme pas uniquement la manière dont les applications sont développées. Elle redéfinit la nature même de l’actif logiciel. Il ne s’agit plus de savoir quelle sera la prochaine grande application mais d’identifier quelles entreprises sauront construire les meilleures usines à applications.