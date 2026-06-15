French Tech 120 2026 : à quoi ressemble l’économie française de la prochaine décennie ?

L’intelligence artificielle, le calcul quantique, les batteries, les biomatériaux, les réacteurs nucléaires de nouvelle génération, mais aussi la logistique collaborative, le tourisme digital ou les logiciels d’entreprise. La promotion 2026 du French Tech 120 offre une photographie particulièrement révélatrice des secteurs sur lesquels la France construit sa prochaine génération de champions.

Les chiffres témoignent de la montée en puissance de cet écosystème. Les 120 entreprises sélectionnées cumulent 11,3 milliards d’euros de revenus, emploient 46 000 personnes en France et à l’international, réalisent 38 % de leur activité hors du territoire national et sont présentes dans 89 pays. Plus révélateur encore, 25 entreprises disposent désormais de capacités industrielles représentant 33 sites de production répartis dans dix régions françaises.

Au-delà de la performance économique, cette promotion révèle surtout une transformation plus profonde. Pendant une décennie, la French Tech a été associée aux plateformes numériques, aux logiciels SaaS et aux licornes. Le French Tech 120 de 2026 raconte une nouvelle histoire, celle d’un écosystème où cohabitent désormais technologies de rupture, ambitions industrielles et entreprises en phase de passage à l’échelle.

Une photographie de la nouvelle économie française

Les acteurs historiques demeurent présents, Doctolib continue de structurer la santé numérique européenne, Qonto s’est imposé comme l’un des leaders européens des services financiers pour les PME, Back Market poursuit son expansion internationale dans le reconditionnement électronique tandis que BlaBlaCar conserve son statut de référence mondiale du covoiturage.

Mais le centre de gravité se déplace progressivement, vers l’intelligence artificielle, le quantique, la cybersécurité, l’énergie, la santé, le spatial ou encore la robotique. Trente-deux entreprises de la promotion sont issues de la deeptech et trente-sept ont bénéficié du programme France 2030.

Cette évolution traduit un changement de perspective, l’objectif n’est plus uniquement de créer des entreprises numériques capables de croître rapidement, mais consiste également à développer des capacités technologiques considérées comme stratégiques pour l’économie européenne.

Deux France technologiques cohabitent désormais

La promotion 2026 rassemble en réalité deux catégories d’entreprises. La première est constituée des champions de la souveraineté technologique. On y retrouve les acteurs de l’intelligence artificielle comme Mistral AI, AMI Labs ou H Company, les spécialistes du calcul quantique comme Alice & Bob, Pasqal ou Quobly, ainsi que des entreprises positionnées sur les batteries, le nucléaire, la robotique ou les biotechnologies.

Ces sociétés cherchent à maîtriser des technologies fondamentales. Leur avantage concurrentiel repose sur la recherche scientifique, les brevets, les infrastructures industrielles ou les capacités de calcul.

À leurs côtés figurent des entreprises dont le principal défi est moins technologique qu’opérationnel. C’est le cas de Shopopop, spécialiste du cotransportage, ou de Naboo, plateforme dédiée à l’organisation d’événements professionnels.

Le French Tech 120 n’est pas uniquement une sélection de technologies de rupture, et demeure également un programme destiné aux entreprises qui ont réussi à transformer une innovation d’usage en activité économique durable.

Pour Johan Ricaut, président de Shopopop, cette entrée dans le French Tech 120 marque avant tout « une étape importante de maturité ». Après dix années de développement, l’entreprise voit dans cette sélection la reconnaissance d’« un modèle utile, ancré dans les territoires » ainsi que de sa capacité à construire une croissance durable.

Même constat chez Naboo. Trois ans et demi après son lancement, l’entreprise rejoint le French Tech 120 avec une croissance annuelle supérieure à 200 % sur les trois dernières années et plus de 200 collaborateurs. Pour son dirigeant Maxime Eduardo, cette sélection récompense la volonté de construire « un leader mondial d’origine française » dans le tourisme digital.

Le véritable défi : réussir le passage à l’échelle

Au-delà de leurs différences sectorielles, les entreprises du French Tech 120 sont confrontées à une problématique commune, le passage à l’échelle.

Chez Shopopop, la priorité n’est plus simplement la croissance. L’entreprise cherche désormais à démontrer que son expansion européenne peut être réalisée de manière rentable. « Nous voulons prouver que Shopopop peut s’étendre en Europe avec discipline, méthode et rentabilité », explique Johan Ricaut.

La logique est différente chez Naboo, présente à Paris, Londres, Hambourg, Barcelone, Montréal, New York, San Francisco, Singapour et Manille, la société vise désormais un changement d’échelle beaucoup plus agressif. Avec un volume d’affaires de 200 millions d’euros, l’objectif affiché est d’atteindre le milliard d’euros dans les vingt-quatre prochains mois. « Notre indicateur le plus important aujourd’hui est la croissance », résume Maxime Eduardo.

Cette opposition est révélatrice des différentes trajectoires qui composent désormais la French Tech. Certaines entreprises privilégient la rentabilité et la consolidation de leur modèle, quand d’autres cherchent avant tout à accélérer leur expansion mondiale. Toutes sont néanmoins confrontées à la même question : comment grandir sans fragiliser leur trajectoire économique.

Le retour de l’industrie dans la French Tech

L’une des évolutions les plus marquantes de la promotion 2026 concerne la réindustrialisation, avec la présence de 33 sites industriels répartis dans dix régions. Batteries, biomatériaux, photonique, spatial, aviation électrique ou encore robotique : la French Tech investit désormais des secteurs qui nécessitent des infrastructures physiques importantes.

Les exemples sont nombreux, Verkor produit des batteries pour véhicules électriques, Aura Aero développe des avions régionaux électriques, Jimmy travaille sur des micro-réacteurs nucléaires, Wandercraft industrialise ses exosquelettes, Latitude prépare ses lanceurs spatiaux, ou encore Scintil Photonics développe des composants critiques pour les infrastructures de calcul.

Cette évolution marque une rupture avec l’image d’un écosystème composé essentiellement d’éditeurs de logiciels.

Une ambition européenne, un défi financier

L’internationalisation constitue un autre point commun de la promotion 2026, les entreprises sélectionnées réalisent en moyenne plus d’un tiers de leur chiffre d’affaires à l’international et sont présentes dans près de quatre-vingt-dix pays.

Pour les dirigeants interrogés, l’Europe apparaît comme le principal terrain de jeu.

Shopopop cherche à reproduire son modèle de livraison collaborative à l’échelle européenne. Naboo construit une organisation mondiale capable de gérer des équipes multiculturelles sur plusieurs continents. Les acteurs de l’IA, du quantique ou de l’énergie poursuivent quant à eux l’objectif de créer des champions capables de rivaliser avec leurs concurrents américains ou chinois.

Cette ambition pose néanmoins une question de plus en plus centrale, celle du financement.

Les technologies mises en avant cette année figurent parmi les plus capitalistiques de l’économie mondiale. L’intelligence artificielle, le quantique, les batteries ou le nucléaire nécessitent des investissements massifs sur des horizons longs.

Interrogé sur les priorités de Bercy, Maxime Eduardo évoque ainsi la nécessité de continuer à attirer des capitaux étrangers afin de financer la croissance des futurs champions français. Johan Ricaut insiste quant à lui sur la nécessité de créer un cadre plus lisible pour les entreprises en phase de passage à l’échelle, notamment en matière de financement européen.

Une nouvelle définition du succès entrepreneurial

Le French Tech 120 2026 ne raconte pas uniquement l’histoire de technologies émergentes ou de levées de fonds spectaculaires, il raconte l’évolution d’un écosystème qui cherche désormais à concilier plusieurs objectifs : développer des technologies stratégiques, reconstruire des capacités industrielles, accélérer l’internationalisation des entreprises et construire des modèles économiques durables.

Entre les laboratoires quantiques de Pasqal ou d’Alice & Bob, les usines de Verkor, les ambitions mondiales de Naboo ou la recherche de rentabilité de Shopopop, une même question traverse l’ensemble de la promotion, comment transformer une innovation en champion européen durable ?

Une question d’autant plus pertinente que c’est bien là que se joue désormais la prochaine étape de la French Tech.

La liste des sociétés du FT120 (vous pouvez consulter le Next40 2026 sur cette page)