Législatives: 200 créateurs du web appellent à voter pour le Nouveau Front populaire

Antoine Daniel, Mistermv, Manon Bril… 200 créateurs de contenus et personnalités d’internet ont appelé à voter pour le Nouveau Front populaire, estimant que « seul » ce « bulletin permettra de vaincre l’extrême droite », dans une tribune publiée lundi par le Club de Médiapart.

« L’heure n’est plus à la neutralité », expliquent les signataires, parmi lesquels les streamers de jeux vidéo Antoine Daniel et Mistermv, qui réunissent respectivement 1 million et près de 900.000 abonnés sur Twitch, ou la vidéaste et historienne Manon Bril (700.000 abonnés sur YouTube).

« Il faut massivement voter et faire voter » aux législatives anticipées, poursuivent ces personnalités d’internet également représentées par Benjamin Brillaud, le vidéaste derrière la chaîne YouTube de vulgarisation Nota Bene (près de 2,5 millions d’abonnés) ou des collectifs comme #BalanceTonBoss et Afrogameuses, réunis sous la bannière « Le stream populaire ».

« Un seul bulletin permettra de vaincre l’extrême droite », de « répondre à l’urgence écologique », de « sauvegarder les services publics », « d’améliorer le quotidien des travailleurs » et « de conquérir de nouveaux droits: celui du Nouveau Front Populaire », clament-ils, reprochant au RN de « cibler les minorités ».

« Se mobiliser sur internet peut parfois faire peur de perdre de l’audience ou des sponsors » mais « les seuls sponsors et les seuls abonnés que l’on peut perdre sont ceux qui tolèrent un pouvoir d’extrême droite », lancent-ils.

« Notre public est comme nous: divers, de toutes les classes sociales, souvent LGBTI+, racisé, en situation de handicap. La portée de notre parole collective nous oblige. L’heure du mutisme est terminée », déclarent-ils, invitant les autres créateurs de contenus à se mobiliser.

Le collectif « Stream populaire » prévoit notamment « du 17 au 28 juin une série d’événements » à cet effet, « en particulier sur Twitch », en partenariat « avec le collectif SEED (Le Stream Emmerde l’Extrême Droite) ».

Depuis la large victoire du RN aux européennes du 9 juin, de nombreux créateurs du web ont appelé à la mobilisation sur les réseaux, sans forcément soutenir clairement un camp, alors que d’ordinaire les influenceurs rechignent à s’engager politiquement.

Squeezie, deuxième YouTubeur le plus suivi en France (19 millions d’abonnés), a mis en garde vendredi contre « une montée drastique de l’extrême droite » et appelé « les jeunes qui (l)e suivent » à voter aux législatives.