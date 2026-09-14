Les levées de fonds de la deeptech européenne du 7 au 13 septembre 2026

Derrière les milliards, plusieurs économies du risque

Que développe l’entreprise, qui la dirige, qui apporte les fonds et quelle étape doit être franchie ? Ces quatre questions permettent de lire autrement les financements de la deeptech européenne. Derrière les montants, cette sélection de dix opérations fait apparaître des entreprises très différentes : concepteurs de modèles d’IA, constructeur de véhicules spatiaux, développeurs d’infrastructures énergétiques, fabricants de dispositifs médicaux ou éditeurs de logiciels industriels.

Deux entreprises aux besoins hors gabarit

Mistral AI : des modèles d’intelligence artificielle à leur infrastructure d’exploitation

Fondée en France en 2023, Mistral AI est dirigée par Arthur Mensch, cofondateur et directeur général, aux côtés de Guillaume Lample, directeur scientifique, et de Timothée Lacroix, directeur technique. L’entreprise développe des modèles d’intelligence artificielle et les outils permettant aux entreprises et aux administrations de les personnaliser, de les déployer et de construire leurs propres applications. Son offre comprend également les capacités de calcul nécessaires à leur exploitation.

Sa série D de 3 milliards d’euros, annoncée le 8 septembre sur une valorisation post-money supérieure à 21 milliards, est menée par Samsung Electronics, avec le Scaleup Europe Fund, géré par EQT, et PSG Equity comme co-chefs de file. Advent, des fonds et comptes gérés par BlackRock, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg rejoignent le tour. Parmi les investisseurs historiques qui participent figurent notamment ASML, NVIDIA, Bpifrance, a16z, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed et Salesforce Ventures.

Les fonds doivent financer la recherche, l’entraînement des modèles, les capacités de calcul et l’infrastructure, ainsi que le développement commercial international.

The Exploration Company : transporter du fret vers les stations spatiales et le ramener sur Terre

Créée en 2021 et dirigée par sa cofondatrice Hélène Huby, The Exploration Company développe des véhicules spatiaux réutilisables. Son programme Nyx vise le transport de fret vers les stations orbitales et son retour sur Terre. La société développe aussi Storm, un moteur-fusée réutilisable à forte poussée : il s’agit d’un programme distinct de la capsule.

L’entreprise a annoncé le 8 septembre une série C de 450 millions de dollars, soit environ 388,2 millions d’euros. Elle est co-menée par Bessemer Venture Partners, Atomico et le Scaleup Europe Fund géré par EQT. Les investisseurs historiques Balderton Capital, Plural, Cherry Ventures et Red River West participent également.

Les fonds doivent soutenir la mission de démonstration de Nyx, comprenant un amarrage à la Station spatiale internationale et un retour sur Terre, les essais de Storm, les recrutements et les capacités de production. L’opération reste soumise aux autorisations réglementaires applicables.

Énergie : financer des actifs, pas seulement une technologie

Tavion : construire et exploiter des parcs de batteries

La société suédoise Tavion est dirigée par Emad Zand, ancien responsable des systèmes de batteries chez Northvolt. Elle développe, détient et exploite de grands parcs de stockage électrique. Son métier consiste à construire des actifs capables de stocker l’électricité et de fournir des services au réseau, plutôt qu’à inventer une nouvelle chimie de batterie.

Son financement de 50 millions d’euros associe 34 millions de capital et 16 millions de dette. La tranche en capital est co-menée par Leitmotif et Oberon Capital Management, avec les investisseurs historiques BackingMinds et Course Corrected. Les prêteurs de la tranche de dette ne sont pas nommés dans l’annonce consultée.

Les fonds doivent notamment financer trois premiers parcs en Pologne, totalisant 69 MW. Tavion est suivie ici comme une entreprise d’infrastructure de déploiement : l’usage principal des capitaux est la construction d’installations physiques, dont la mise en service et l’exploitation devront ensuite produire des revenus.

HVR Energy : déployer des stations de ravitaillement en hydrogène

L’espagnole HVR Energy conçoit, construit et exploite des stations de ravitaillement en hydrogène pour la mobilité. Sa gouvernance distingue Luis Felipe Suárez-Olea del Arco, président, et Santiago Ramas, directeur général. L’entreprise intervient sur le déploiement et l’exploitation des infrastructures nécessaires à l’utilisation de véhicules à hydrogène.

Sa série A de 20 millions d’euros, annoncée le 9 septembre, réunit Sandton, qui apporte 15 millions d’euros, Barents Re, pour 3 millions, et Langur, pour 2 millions. Le financement doit accompagner l’extension du réseau espagnol et renforcer les moyens techniques et opérationnels de l’entreprise.

Comme pour Tavion, le risque à suivre n’est pas seulement technologique, il porte également sur le déploiement des installations et sur leur utilisation. Ces deux opérations ne doivent donc pas être assimilées sans distinction au financement d’une rupture scientifique.

Santé : quatre entreprises, quatre étapes de développement

Implicity : aider les cardiologues à exploiter les données des implants

La française Implicity est dirigée par le docteur Arnaud Rosier, cardiologue-rythmologue et cofondateur. Elle développe une plateforme de télésurveillance qui rassemble et analyse les données issues de dispositifs cardiaques implantables, afin d’aider les équipes médicales à gérer les alertes et à repérer les informations importantes. Implicity ne fabrique pas les implants : elle fournit la couche logicielle utilisée pour leur suivi.

L’entreprise a obtenu 35 millions d’euros en capital de croissance, dans une opération menée par IRIS, aux côtés de Five Arrows, la branche d’investissement alternatif de Rothschild & Co. Elle indique suivre quotidiennement plus de 120 000 patients dans plus de 250 centres médicaux.

Le financement doit renforcer son développement commercial aux États-Unis, consolider sa présence européenne et soutenir de nouveaux algorithmes prédictifs et diagnostiques.

Ethris : développer des médicaments à ARN messager pour les maladies respiratoires

Installée près de Munich, Ethris est dirigée par le docteur Carsten Rudolph, cofondateur et directeur général. Son autre cofondateur, Christian Plank, est directeur technique. La biotech développe des médicaments et vaccins à ARN messager, avec notamment des technologies d’administration locale par voie nasale ou inhalée.

La Banque européenne d’investissement lui accorde 30 millions d’euros sous forme de venture debt, dans le cadre de HERA Invest. Il s’agit d’un financement par dette, et non d’une nouvelle levée de capital ou d’une subvention. L’accord a été signé le 31 juillet ; le communiqué de la banque a été publié le 11 septembre.

Les fonds doivent soutenir le développement clinique de son portefeuille respiratoire, notamment ETH47, un candidat-médicament expérimental conçu pour stimuler les défenses immunitaires locales contre les infections virales.

Neurent Medical : traiter la rhinite chronique avec un dispositif mini-invasif

L’irlandaise Neurent Medical est dirigée par Brian Shields. Elle développe NEUROMARK, un dispositif utilisant la radiofréquence pour agir sur des nerfs nasaux impliqués dans les symptômes de la rhinite chronique. Son offre s’adresse aux spécialistes ORL et repose sur une intervention mini-invasive.

La société a sécurisé une facilité de dette de croissance de 25 millions d’euros auprès de Claret Capital Partners. Ce financement doit accompagner le déploiement commercial, notamment aux États-Unis, et renforcer les moyens de vente et de marketing.

Le point important est la nature de l’instrument : Claret fournit ici de la dette, pas un nouveau tour de capital.

Deneb Medical : réunir robotique et laser dans la chirurgie de la colonne

Basée à Saint-Sébastien, Deneb Medical a été cofondée par Aritz Lazkoz et Juan Arregui Altuna. Elle développe IZAR, un système de chirurgie vertébrale associant robotique, technologies laser et intelligence artificielle. La plateforme vise notamment à réunir la préparation de l’intervention, le guidage et des opérations de traitement des tissus. Les sources consultées identifient les cofondateurs, mais ne permettent pas de confirmer la répartition actuelle des fonctions exécutives.

L’entreprise a bouclé une augmentation de capital de 14,7 millions d’euros : 7,2 millions apportés par la SETT, la Société espagnole pour la transformation technologique, 2,5 millions par Kutxa Fundazioa, via son programme Bidelagun, et 5 millions par une multinationale américaine des dispositifs médicaux dont le nom n’est pas communiqué.

Le financement doit soutenir le développement d’IZAR, sa préparation à la mise sur le marché et le renforcement de l’équipe. Selon l’annonce, le partenaire industriel doit également faciliter son intégration dans des plateformes chirurgicales et l’accès à des réseaux commerciaux.

IA et industrie : financer l’architecture ou sa diffusion

Arlequin AI : analyser des données complexes pour l’enquête et la décision

Fondée à Paris en 2024, Arlequin AI est dirigée par Hugo Micheron, cofondateur et directeur général, avec Antoine Jardin, cofondateur et directeur technique. Sa plateforme met en relation des données hétérogènes pour aider les organisations à conduire des investigations et à prendre des décisions, notamment dans la sécurité, la défense et la lutte contre la fraude.

Sa série A de 28 millions d’euros est co-menée par redalpine et OTB Ventures, avec le Fonds innovation défense de Bpifrance. Les investisseurs historiques Vsquared Ventures et 10x Founders participent, ainsi que Xavier Niel et ZEBOX, l’accélérateur du groupe CMA CGM.

Le tour doit financer le développement de réseaux neuronaux topologiques, une architecture sur laquelle l’entreprise fonde sa prochaine étape technologique, ainsi que son déploiement commercial. Arlequin combine donc une plateforme déjà exploitée avec un pari de recherche.

CloudNC : automatiser la programmation des machines d’usinage

La britannique CloudNC est dirigée par Theo Saville, cofondateur et directeur général. Son logiciel CAM Assist aide les ateliers à préparer les opérations d’usinage sur machines à commande numérique, en automatisant une partie de la programmation. L’entreprise vend donc des outils logiciels aux industriels, et non des machines-outils.

CloudNC a annoncé 20 millions de dollars de nouveaux capitaux, soit environ 17,3 millions d’euros. L’opération est menée par Nimble Ventures, avec Calculus Venture Capital, Entrepreneur First et LM Ventures, le véhicule d’investissement de Lockheed Martin.

Les fonds doivent accélérer l’adoption de CAM Assist et le développement d’autres outils, dont Quote Agent, consacré à la préparation des devis.

À la frontière du périmètre : deux modèles d’IA spécialisée

Deux opérations supplémentaires éclairent la distinction entre deeptech et application de l’IA à un métier. Elles ne sont pas incluses dans les dix opérations principales.

Cato, à Milan, est dirigée par Andrea Zorzetto, cofondateur et directeur général, avec Matteo Bossolini, cofondateur et directeur technique. Son logiciel aide les entreprises à repérer les appels d’offres publics pertinents, à analyser leurs exigences et à préparer les réponses. Son amorçage de 6 millions d’euros est mené par Keen Venture Partners, avec Italian Founders Fund et les investisseurs historiques Vento, Heartfelt, Moonstone, BHeroes, Alecla7 et Nova Venture.

Limetax, à Berlin, combine acquisitions de cabinets comptables et fiscaux et déploiement d’outils d’IA. Christoph Gamon en est le directeur général, Maximilian Meyer le directeur des opérations et Christoph Dansard le directeur technique, tous trois cofondateurs. Le financement de 36 millions d’euros comprend 6 millions de fonds propres, dans un tour mené par Motive Partners, avec Activant et Heliad, et une facilité de 30 millions pour les acquisitions, fournie par un consortium de banques allemandes non nommées dans l’annonce.

Qui accepte de financer quelle étape ?

La lecture des entreprises et des financeurs fait apparaître plusieurs configurations. Mistral réunit industriels, investisseurs financiers et capitaux publics autour d’un effort de recherche et d’infrastructure. The Exploration Company mobilise un syndicat international pour franchir des étapes de développement spatial. Le Scaleup Europe Fund participe aux deux opérations, mais sa présence ne suffit pas à mesurer la couverture de tous les besoins européens.

Dans la santé, IRIS et Five Arrows accompagnent Implicity en capital, tandis que la BEI et Claret interviennent respectivement auprès d’Ethris et de Neurent sous forme de dette. Chez Deneb, un investisseur public, une fondation territoriale et un industriel contribuent à la même augmentation de capital. Le nom du financeur ne suffit donc pas, il faut lire l’instrument, son objet et les conditions de mise à disposition des fonds.

Cette photographie montre des entreprises qui financent des étapes différentes : recherche, essais cliniques, démonstration en vol, vente de logiciels ou construction d’actifs.

La nationalité des investisseurs ne permet pas davantage de déduire à elle seule le contrôle d’une entreprise, celui-ci suppose d’examiner les participations, les droits de vote et la gouvernance, au-delà du communiqué de levée, nous essaierons d’apporter plus de lisibilité sur ce point dans nos prochaines éditions.

Entreprise Montant annoncé Instrument Prochaine étape financée Concurrents et comparables qualifiés Mistral AI 3 Md€ Capital – série D Modèles, calcul et infrastructure d’IA Offres d’IA pour les organisations : Domyn (Europe), OpenAI et Anthropic (États-Unis), Alibaba Cloud/Qwen (Chine). Périmètres de produits différents. The Exploration Company ≈ 388,2 M€ (450 M$) Capital – série C Nyx et moteur Storm Transport cargo, périmètre Nyx : Thales Alenia Space (Europe), SpaceX et Sierra Space (États-Unis). Comparaison ne couvrant pas Storm. Tavion ≈ 50 M€ ≈ 34 M€ de capital et 16 M€ de dette Parcs de batteries en Pologne — infrastructure de déploiement Développeurs-exploitants comparables : Ingrid Capacity et Field (Europe), Plus Power (États-Unis). Présence sur des marchés nationaux différents. Implicity 35 M€ Capital de croissance Expansion internationale et algorithmes cardiaques Plateformes concurrentes : PaceMate et Octagos Health (États-Unis). Alternatives de constructeurs : Biotronik (Europe), MicroPort CRM (groupe chinois). Ethris 30 M€ Dette BEI – HERA Invest Développement clinique des programmes respiratoires Comparables technologiques, non concurrents directs d’ETH47 : ReCode Therapeutics/RCT2100 et Arcturus/ARCT-032 (États-Unis), sur l’ARNm inhalé contre la mucoviscidose. Arlequin AI 28 M€ Capital – série A Architecture topologique et déploiement Analyse de données et aide à la décision : ChapsVision (Europe), Palantir et Primer AI (États-Unis), MiningLamp Technology (Chine). Comparaison d’usages, pas d’architectures. Neurent Medical 25 M€ Facilité de dette de croissance Commercialisation de NeuroMark Traitement interventionnel de la rhinite : ClariFix (Stryker), RhinAer (Aerin Medical) et NOVOCLEAR (Aventix Medical), aux États-Unis. Pas de comparable européen ou chinois retenu. HVR Energy 20 M€ Capital – série A Réseau hydrogène espagnol — infrastructure de déploiement Opérateurs de réseaux comparables : H2 Mobility et HYSETCO (Europe), FirstElement Fuel (États-Unis), Sinopec (Chine). Marchés géographiques distincts. CloudNC ≈ 17,3 M€ (20 M$) Capital – extension de série B Adoption de ses logiciels d’usinage Automatisation de la programmation : Manukai (Europe), Toolpath et Lambda Function (États-Unis). Optimisation des trajectoires : Productive Machines (Europe), comparaison partielle. Deneb Medical 14,7 M€ Capital public-privé Développement du système chirurgical IZAR Alternatives en robotique vertébrale : eCential Robotics (Europe), Medtronic et Globus Medical (États-Unis), Tinavi Medical (Chine). Technologies opératoires différentes.

Méthodologie

Cette édition présente dix opérations principales et deux exemples d’IA spécialisée, sans prétention à l’exhaustivité ni total de marché. Tavion et HVR Energy sont suivies comme des infrastructures de déploiement, distinctes des entreprises dont l’avantage repose sur une rupture scientifique ou d’ingénierie.

La période retenue correspond aux annonces publiques identifiées du 7 au 13 septembre 2026, pas nécessairement à la signature ou au versement des fonds. Capital et dette restent distingués. Les montants des facilités ne valent pas confirmation d’un décaissement intégral. Les investisseurs historiques ne sont cités comme participants au nouveau financement que lorsque cette participation nous est indiquée.

Recherche et analyse : FW.MEDIA. Fiches entreprises : WE INNOVATE.EU