THE EXPLORATION COMPANY annonce une levée de 387 millions d’euros pour Nyx et Storm

The Exploration Company renforce ses moyens pour conduire Nyx jusqu’à la Station spatiale internationale et accélérer le développement de son moteur Storm. Cette série C accompagne deux programmes aux horizons distincts, avec une priorité de court terme maintenue sur le transport de fret orbital et son retour sur Terre.

The Exploration Company annonce aujourd’hui une série C d’environ 387 millions d’euros, codirigée par Bessemer Venture Partners, Atomico et le Scaleup Europe Fund, géré par EQT. Balderton, Plural, Cherry et Red River West participent également au tour.

Fondée en 2021 par Hélène Huby et une équipe issue de l’industrie spatiale, l’entreprise porte ainsi ses financements cumulés annoncés à l’équivalent d’environ 586 millions d’euros. Sa valorisation n’est pas précisée.

Les capitaux doivent soutenir les recrutements et le développement des capacités d’ingénierie, de fabrication et d’exploitation. Le financement reste soumis aux autorisations réglementaires applicables. Le communiqué ne détaille pas la répartition des fonds entre les deux programmes et les moyens industriels qui les accompagnent.

Nyx reste la priorité et Storm prépare la suite

Nyx demeure la priorité de court terme. Conçue pour transporter du fret vers les stations spatiales puis le ramener sur Terre, la capsule doit effectuer une première démonstration orbitale à taille réelle comprenant un amarrage à l’ISS et un retour terrestre.

L’objectif est de démontrer l’ensemble du service, au-delà du seul fonctionnement du véhicule en orbite. TEC ne précise pas la date de cette mission. Nyx est par ailleurs conçue pour être compatible avec différents lanceurs, une caractéristique qui distingue sa trajectoire de celle du programme de propulsion.

Storm doit fournir une capacité de propulsion à forte poussée pour un futur lanceur européen réutilisable. Les fonds permettront de poursuivre une séquence d’essais, depuis des composants dans les prochains mois jusqu’à des ensembles moteurs plus complets dans les années suivantes.

L’annonce porte donc sur le développement d’un moteur, et non sur un lanceur complet dont l’entrée en service serait arrêtée. La hiérarchie affichée reste claire : Nyx doit concrétiser une offre de transport, tandis que Storm prépare une capacité industrielle supplémentaire. Le financement accélère ces deux trajectoires sans les placer au même stade de maturité.

Des engagements commerciaux à transformer en missions

TEC revendique l’équivalent de plus de 1,72 milliard d’euros de contrats et d’engagements, répartis entre programmes publics et clients privés. L’entreprise cite notamment l’Agence spatiale européenne et des accords de logistique avec des stations commerciales.

Ce montant doit toutefois conserver son périmètre. Le communiqué ne détaille ni la part ferme de ces engagements ni leur calendrier de réalisation. Il ne permet donc pas, à lui seul, de reconstituer les revenus futurs de l’entreprise ou le rythme auquel ils pourraient être enregistrés.

Pour accompagner ses programmes, TEC emploie désormais plus de 550 personnes, réparties entre l’Europe, les États-Unis et les Émirats arabes unis. Les recrutements et la montée en capacité industrielle doivent notamment concerner l’ingénierie, la fabrication, la propulsion et les opérations de mission.

La levée apporte ainsi de nouveaux moyens pour rapprocher les programmes des prestations annoncées aux clients. Pour Nyx, le prochain résultat attendu reste la démonstration d’un transport complet vers une station et d’un retour sur Terre. C’est cette capacité que l’entreprise devra ensuite convertir en missions commerciales.

Au-delà du financement, cette annonce prolonge la stratégie d’élargissement examinée dans notre analyse du 29 juillet. De la capsule à la propulsion, le dossier explore la place que TEC cherche à prendre dans l’industrie spatiale européenne, le rôle de la commande publique et les risques associés à la multiplication des programmes.