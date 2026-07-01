BENDING SPOONS réussit son IPO : Wall Street valide le modèle du « serial consolidator » logiciel

TL;DR

Bending Spoons réussit son entrée au Nasdaq en levant 1,68 milliard de dollars et en atteignant une valorisation de 18,4 milliards de dollars, avec un prix fixé au-dessus de la fourchette indicative.

en levant 1,68 milliard de dollars et en atteignant une valorisation de 18,4 milliards de dollars, avec un prix fixé au-dessus de la fourchette indicative. Wall Street valide un modèle inédit : les investisseurs misent moins sur les logiciels détenus (Evernote, Vimeo, WeTransfer, AOL…) que sur la capacité de l’entreprise à acquérir, restructurer et rentabiliser des éditeurs de logiciels à grande échelle.

: les investisseurs misent moins sur les logiciels détenus (Evernote, Vimeo, WeTransfer, AOL…) que sur la capacité de l’entreprise à acquérir, restructurer et rentabiliser des éditeurs de logiciels à grande échelle. Le ralentissement du marché SaaS crée un terrain favorable : la normalisation des valorisations et la hausse du coût du capital font émerger un important vivier de logiciels rentables mais sous-exploités, offrant de nouvelles opportunités de consolidation.

: la normalisation des valorisations et la hausse du coût du capital font émerger un important vivier de logiciels rentables mais sous-exploités, offrant de nouvelles opportunités de consolidation. Les premiers résultats confortent la stratégie : au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires atteint 601 M$, le groupe redevient bénéficiaire et son portefeuille progresse à 500 millions d’utilisateurs actifs et 9 millions d’abonnés payants.

: au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires atteint 601 M$, le groupe redevient bénéficiaire et son portefeuille progresse à 500 millions d’utilisateurs actifs et 9 millions d’abonnés payants. L’intelligence artificielle devient un levier d’intégration en automatisant le support, le développement, le marketing et l’analyse des données, permettant d’absorber davantage d’acquisitions sans augmenter les effectifs au même rythme.

en automatisant le support, le développement, le marketing et l’analyse des données, permettant d’absorber davantage d’acquisitions sans augmenter les effectifs au même rythme. L’introduction en Bourse renforce considérablement sa puissance financière : la cotation lui offre une nouvelle monnaie d’acquisition, un meilleur accès aux marchés de capitaux et davantage de crédibilité pour réaliser des opérations de plus grande ampleur.

: la cotation lui offre une nouvelle monnaie d’acquisition, un meilleur accès aux marchés de capitaux et davantage de crédibilité pour réaliser des opérations de plus grande ampleur. Le principal défi reste l’exécution : maintenir un flux d’acquisitions attractives, préserver les rendements face à une concurrence croissante et continuer à créer de la valeur une fois les gains d’optimisation réalisés.

: maintenir un flux d’acquisitions attractives, préserver les rendements face à une concurrence croissante et continuer à créer de la valeur une fois les gains d’optimisation réalisés. Cette IPO illustre une évolution plus large de l’industrie : la création de valeur dans le logiciel pourrait désormais reposer autant sur la consolidation et l’excellence opérationnelle que sur le développement de nouveaux produits.

Fixée au-dessus de la fourchette indicative, l’introduction en Bourse de Bending Spoons dépasse le succès financier. En valorisant le groupe italien 18,4 milliards de dollars, les investisseurs ne misent pas uniquement sur un portefeuille composé d’Evernote, Vimeo, WeTransfer ou AOL, mais parient sur une plateforme capable de reproduire à grande échelle une stratégie d’acquisition et de transformation d’entreprises logicielles.

La société italienne a levé 1,68 milliard de dollars lors de son introduction sur le Nasdaq, en fixant son prix d’émission à 29 dollars par action, au-dessus de la fourchette initialement annoncée de 26 à 28 dollars. L’opération valorise le groupe à environ 18,4 milliards de dollars. Au-delà de son montant, elle constitue surtout un vote de confiance en faveur d’un modèle de build up, opérant avec la discipline d’un fonds de private equity et les outils d’un groupe technologique.

L’actif principal de Bending Spoons est sa capacité à identifier des entreprises logicielles sous-exploitées, les acquérir, améliorer leur rentabilité puis réinvestir les flux de trésorerie générés dans de nouvelles opérations.

Le logiciel entre dans une nouvelle phase de consolidation

Cette introduction en Bourse intervient alors que l’industrie du logiciel change profondément de cycle.

Pendant la décennie des taux bas, la priorité consistait à financer la croissance, les investisseurs récompensaient les entreprises capables d’acquérir rapidement des utilisateurs, parfois au détriment de leur rentabilité. L’équation est désormais différente. La hausse du coût du capital, le ralentissement de la croissance de nombreux éditeurs SaaS et la normalisation des multiples ont fait émerger un vaste réservoir d’entreprises disposant de produits reconnus, de revenus récurrents et de bases d’utilisateurs importantes, mais dont les perspectives de croissance ne justifient plus les valorisations des années 2020.

Pour un acteur comme Bending Spoons, ce changement constitue un marché, après avoir repris Evernote, WeTransfer, Remini, Vimeo puis AOL, la société applique à chaque acquisition une méthode largement standardisée : rationalisation des coûts, optimisation des abonnements, amélioration de la monétisation, automatisation des opérations et concentration des ressources sur les fonctionnalités les plus créatrices de valeur.

L’objectif n’est pas de construire un champion autour d’un produit unique, mais consiste à constituer un portefeuille d’actifs logiciels capables de générer des flux de trésorerie récurrents.

Les chiffres commencent à valider le modèle

Au premier trimestre 2026, le groupe a dégagé un chiffre d’affaires de 601 millions de dollars, contre 259 millions un an plus tôt. Le résultat net est redevenu positif, à 27,5 millions de dollars, après une perte de 112 millions de dollars sur la même période de l’exercice précédent.

La taille du portefeuille progresse également rapidement. Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels atteint désormais 500 millions, contre 111 millions fin 2023. Les abonnés payants sont passés de trois à neuf millions.

Ces indicateurs restent directement liés aux acquisitions successives, mais ils montrent que la plateforme commence à produire un véritable effet d’échelle. Chaque nouvelle opération augmente non seulement les revenus, mais aussi la quantité de données, de savoir-faire opérationnel et d’outils réutilisables pour les acquisitions suivantes.

L’intelligence artificielle devient un multiplicateur industriel

L’intelligence artificielle occupe une place centrale dans cette mécanique. Les outils internes développés par Bending Spoons permettent d’accélérer l’intégration des sociétés acquises, d’automatiser une partie du support client, d’améliorer l’analyse des comportements utilisateurs, d’optimiser les campagnes marketing et de rationaliser les processus de développement.

L’IA augmente la capacité d’absorption de la plateforme. Une même structure centrale peut intégrer un portefeuille de plus en plus vaste sans croissance proportionnelle des effectifs. C’est probablement l’un des éléments qui expliquent la confiance des investisseurs. Plus les outils d’automatisation progressent, plus la capacité de Bending Spoons à multiplier les acquisitions peut s’améliorer.

L’avantage reste néanmoins à démontrer sur le long terme. Les modèles d’IA deviennent rapidement accessibles à l’ensemble du secteur. La différenciation ne reposera donc probablement pas sur les technologies elles-mêmes, mais sur les données accumulées, les processus industriels et l’expérience acquise au fil de plusieurs dizaines d’intégrations.

Une IPO qui accroît sa puissance de feu

L’introduction en Bourse ne constitue pas l’aboutissement du modèle, mais en augmente considérablement la portée.

L’un des points clé est qu’une société cotée dispose désormais d’une nouvelle monnaie d’échange avec ses propres actions. Elle bénéficie aussi d’un accès plus large aux marchés financiers, d’une visibilité accrue auprès des dirigeants souhaitant céder leur entreprise et d’une capacité de financement supérieure pour réaliser des acquisitions de plus grande taille.

Jusqu’à présent, Bending Spoons pouvait apparaître comme un acquéreur parmi d’autres, après cette IPO, elle devient un acteur mondial disposant des moyens financiers nécessaires pour participer à la consolidation de pans entiers du logiciel grand public.

Les questions que Wall Street devra désormais trancher

La réussite de l’introduction en Bourse ne fait toutefois pas disparaître les interrogations.

La première concerne le pipeline d’acquisitions. Bending Spoons affirme avoir identifié plus de mille entreprises représentant près de 400 milliards de dollars de revenus logiciels. Mais une société valorisée près de 20 milliards de dollars devra maintenir durablement un rythme élevé d’acquisitions pour soutenir sa croissance. Plus elle prendra de l’ampleur, plus les cibles devront être importantes, plus les négociations seront complexes et plus la concurrence avec les fonds de private equity et les grands éditeurs sera intense.

La seconde question porte sur les rendements futurs, le succès même de Bending Spoons pourrait contribuer à faire monter les valorisations des sociétés ciblées. Les dirigeants de logiciels arrivés à maturité savent désormais qu’il existe des acquéreurs capables d’extraire davantage de valeur de leurs actifs. Cette prise de conscience risque mécaniquement de réduire les opportunités d’acheter à prix décoté.

Une autre limite concerne l’optimisation elle-même, les réductions de coûts, l’amélioration de la conversion des abonnements ou l’automatisation des opérations créent de la valeur, mais ces leviers ne sont pas infinis. Une fois les principaux gains de productivité réalisés, la croissance dépendra davantage de la capacité des produits à continuer d’innover et à conserver leurs utilisateurs.

Enfin, le passage sur les marchés publics modifie profondément la gouvernance du groupe, Bending Spoons devra désormais arbitrer entre deux impératifs parfois contradictoires : satisfaire les attentes trimestrielles des investisseurs tout en poursuivant une stratégie d’acquisitions dont les bénéfices se matérialisent souvent sur plusieurs années. Cette tension est classique chez les consolidateurs cotés, mais elle sera particulièrement observée pour une entreprise dont la valorisation repose largement sur sa capacité à répéter ce cycle de création de valeur.

La naissance d’une nouvelle catégorie d’entreprises cotées

Au-delà de Bending Spoons, cette introduction en Bourse traduit une évolution plus profonde du secteur technologique.

À mesure que le marché du logiciel arrive à maturité, une partie croissante de la création de valeur pourrait provenir non plus uniquement de la conception de nouveaux produits, mais de la capacité à consolider des actifs existants, à les intégrer plus efficacement et à améliorer durablement leur rentabilité.

Le véritable pari des investisseurs n’est donc pas que Bending Spoons réussisse la transformation d’Evernote, de Vimeo ou d’AOL. Il est qu’elle puisse répéter cette opération des dizaines de fois, sur un marché mondial encore largement fragmenté. Si cette hypothèse se confirme, l’entreprise italienne n’aura pas seulement réussi son introduction en Bourse, mais aura contribué à faire émerger une nouvelle catégorie de sociétés technologiques, dont le principal produit n’est plus un logiciel, mais la capacité industrielle à les acquérir et à en accroître durablement la valeur.