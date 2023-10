Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

BLABLACAR illustre parfaitement au travers de son histoire celle de la Frenchtech: une startup née en 2006 qui passe du mode Bootstrap de l’idée visionnaire de Frédéric Mazella, à un moment où personne n’y croyait, à une scale up installée dans 22 pays, avec en objectif premier la rentabilité retrouvée courant 2024.

Un parcours sinueux avec de nombreuses phases de hauts et de bas au cours desquelles la résilience des fondateurs, le talent et l’énergie des équipes de BLABLACAR ont été les clés du succès. Pour y arriver la startup a démultiplié les expériences pour identifier un modèle viable dans des environnements très différents. Pour soutenir les projets de l’entreprise, depuis sa création BLABLACAR a levé près de 550 millions d’euros auprès de fonds d’investissements tel qu’ISAI qui suit depuis ses débuts la startup aux cotés désormais d’ACCEL, IFC, INSIGHT PARTNERS, et de corporate comme la SNCF.

En 2023, la société a repris une très forte croissance après un arrêt marqué par le covid19, une période qui lui a permis de rationaliser son développement et de retrouver le chemin de la rentabilité, que ses fondateurs espèrent cette fois çi pérenne.

BLABLACAR compte plus de 700 salariés, présente dans 7 pays, et a dépassé les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires pour un volume d’affaire de près d’un milliard d’euros selon nos estimations. Ce chemin parcouru pour développer une croissance rentable, associé à son potentiel de développement la hisse à la première place du FRENCHWEB 500 2023.

Pour en parler nous recevons Nicolas Brusson, co fondateur et CEO de l’entreprise.

Listen to « BLABLACAR, combien de routes empruntées pour arriver à une croissance rentable? » on Spreaker.