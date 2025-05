Masia VC, un nouveau fonds angel de 20 millions d’euros pour faire rayonner Barcelone dans la tech européenne

Un nouveau fonds vient s’ajouter à l’écosystème tech barcelonais. Masia, doté de 20 millions d’euros, est officiellement lancé ce jour par l’équipe derrière Aldea Ventures, acteur reconnu du capital-risque paneuropéen. Sa particularité, un modèle de « collectif » réunissant des fondateurs et opérateurs expérimentés, avec pour mission de faire de Barcelone l’un des hubs technologiques les plus influents d’Europe.

Une initiative ancrée localement, ouverte sur l’Europe

Masia ne se présente pas comme un fonds traditionnel, mais comme « un collectif unique de fondateurs et de financeurs, tous liés à Barcelone, avec une volonté partagée de s’entraider ». Le fonds vise à financer 60 startups en pré-amorçage et amorçage, avec un positionnement résolument tourné vers les technologies de rupture.

Le portefeuille initial compte déjà neuf startups : Fermat, Biorce, Zymvol Biomodeling, Capably, IMA Health, Oliva, CareerOS, Spock et Galtea. Toutes ont été financées en co-investissement avec une vingtaine de micro-fonds spécialisés européens. « Cela montre que nous avions raison : les fondateurs tech de Barcelone sont plus internationaux que jamais », explique l’équipe.

Barcelone à un point d’inflexion

Selon Masia, trois dynamiques convergent actuellement :

La maturité croissante de l’écosystème local : les premiers fondateurs locaux réalisent des exits et réinvestissent. L’arrivée massive d’entrepreneurs internationaux : en 2024, deux tiers des startups tech créées à Barcelone incluaient au moins un fondateur étranger. Le besoin pour les VC internationaux d’un relais local fiable : les micro-fonds et investisseurs early-stage européens cherchent à s’ancrer dans la scène barcelonaise via des partenaires locaux bien connectés.

« Nous pensons que Barcelone est à un point de bascule. » l’approche du fonds est de connecter les fondateurs barcelonais à des investisseurs internationaux, et intégrer les fondateurs internationaux installés à Barcelone au tissu local.

Une stratégie de co-investissement avec la nouvelle génération VC

Masia revendique une politique active de co-investissement avec la nouvelle génération de micro-fonds européens : Moonfire, Outsized Ventures, Übermorgen Ventures, Lunar Ventures, Nina Capital, Concept Ventures, ou encore le fonds à impact Mustard Seed Maze. Ces acteurs incarnent selon Masia « une nouvelle génération de gestionnaires de fonds — des entrepreneurs du capital ».

Cette stratégie permet au fonds de maximiser les synergies entre écosystèmes et de donner aux startups locales un accès rapide aux réseaux de capital spécialisés.

Un collectif de LPs impliqués, pas seulement des investisseurs

Le tour de table de Masia est composé de fondateurs et d’opérateurs expérimentés ayant fondé, développé ou cédé des entreprises technologiques. Ces limited partners (LPs) apportent bien plus que du capital : « Ils aident à identifier les meilleurs fondateurs, et soutiennent la nouvelle génération avec du temps, des conseils et leurs réseaux de confiance. »

Parmi les conseillers du fonds figurent Elisenda Bou-Balust, Philippe Gelis, Albert Nieto Riera et Albert Castells, tous issus de l’écosystème tech barcelonais.

Une ambition affirmée pour l’avenir

Masia prévoit de déployer l’intégralité de son fonds sur les deux prochaines années. « Si vous développez un projet audacieux à Barcelone, ou si vous êtes un fondateur barcelonais à l’étranger, nous serions ravis d’échanger avec vous. »