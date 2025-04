mirSense muscle l’Europe des capteurs laser avec une levée de 7 millions d’euros

Dans un contexte de tensions géopolitiques et de recherche d’autonomie technologique, la startup française mirSense veut s’imposer comme un acteur stratégique dans le domaine des lasers infrarouges à cascade quantique (QCL). Ses technologies de rupture, déjà intégrées dans des dispositifs de contre-mesures optiques pour aéronefs, visent désormais une industrialisation à grande échelle. L’enjeu dépasse la simple montée en cadence : il s’agit de bâtir une filière européenne indépendante dans un domaine encore dominé par des fournisseurs soumis aux restrictions ITAR américaines.

Basée à Orsay, Montpellier et Grenoble, mirSense concentre ses efforts sur trois gammes distinctes :

, des lasers QCL haute puissance pour la protection aérienne et la défense ; uniMir , une technologie de spectroscopie moléculaire pour l'analyse environnementale et industrielle ;

, une technologie de spectroscopie moléculaire pour l’analyse environnementale et industrielle ; mirChip, un capteur miniature destiné à la détection embarquée de gaz toxiques dans les environnements sensibles.

Les performances atteintes reposent sur une double expertise : la miniaturisation des composants optoélectroniques et la robustesse des systèmes embarqués, deux conditions essentielles pour adresser les marchés de la défense, de la sécurité industrielle et de la surveillance environnementale. Les composants de mirSense sont déjà utilisés dans des systèmes capables de leurrer les missiles par signaux infrarouges ou de détecter avec précision les composés volatils organiques (BTEX) en milieu industriel.

La société trouve son origine dans les travaux du III-V Lab (Thales, Nokia, CEA) et de l’Institut d’électronique des systèmes (IES) de Montpellier, dont elle a su tirer une base technologique solide pour se positionner à l’échelle européenne. Sa capacité à intégrer des composants complexes dans des dispositifs miniatures répond à une demande croissante d’équipements souverains et exportables, notamment dans le contexte de la réindustrialisation et des plans nationaux de soutien à la deeptech.

Le capteur mirChip, actuellement en phase de finalisation industrielle, cristallise cette ambition : offrir une solution de détection de gaz compacte, intégrable en série, précise et résistante, adaptée aux exigences des infrastructures critiques, des zones ATEX ou des plateformes sensibles.

Pour accompagner cette montée en puissance industrielle, mirSense modernise son site d’Orsay, ouvre une nouvelle unité de production à Grenoble et renforce son pôle R&D à Montpellier, avec l’objectif affirmé de structurer une filière souveraine de détection laser infrarouge en Europe.

mirSense annonce avoir levé 7 millions d’euros en Série A. Le tour de table est mené par Safran Corporate Ventures, avec la participation de Supernova Invest, Polytechnique Ventures et Crédit Agricole Alpes Développement (C2AD). Ce financement vise à soutenir l’industrialisation des gammes powerMir et uniMir, et à accélérer la mise en production de mirChip.

Fondée en 2015 par MATHIEU CARRAS et MICKAEL BRUN, mirSense est une deeptech française spécialisée dans les lasers infrarouges à cascade quantique et les capteurs de gaz miniatures. La société conçoit des technologies de précision pour la défense, la sécurité industrielle et l’environnement. Elle se distingue comme le seul fournisseur mondial indépendant de lasers QCL haute puissance non soumis aux réglementations ITAR.