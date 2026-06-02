NP COMPANY lève 6 millions d’euros avec le soutien des cofondateurs de Mistral AI et du fondateur de Dataiku

La prochaine vague de création de valeur de l’intelligence artificielle se jouera peut-être dans les logiciels qui conçoivent les avions, les réacteurs nucléaires, les composants électroniques ou les centres de données. C’est le pari de NP Company, une jeune pousse parisienne issue de l’Inria qui annonce une levée de fonds de 6 millions d’euros en pré-amorçage.

Le tour de table est mené par Partech et réunit plusieurs figures de premier plan de l’écosystème français de l’intelligence artificielle, parmi lesquelles Guillaume Lample et Cédric O, cofondateurs de Mistral AI, Florian Douetteau, fondateur de Dataiku, ainsi que Vincent Luciani, fondateur et CEO d’Artefact. Le family office Peugeot participe également au tour de table.

Fondée en 2025 par Emmanuel Menier et Matthieu Nastorg, deux docteurs de l’Université Paris-Saclay spécialisés dans l’intelligence artificielle appliquée à la simulation, NP Company développe une nouvelle génération de logiciels de simulation destinés aux secteurs de l’aéronautique, de la défense, de l’énergie, de l’électronique, des data centers et de l’automobile.

L’ambition de l’entreprise est de s’attaquer à l’un des principaux freins de l’ingénierie moderne : le temps de calcul nécessaire pour valider un nouveau design. Aujourd’hui encore, certaines simulations physiques peuvent mobiliser des infrastructures de calcul pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Chaque modification de conception impose alors de relancer une nouvelle série de calculs, ralentissant considérablement les cycles de développement industriels.

Pour contourner cette contrainte, NP Company transpose à la simulation physique les principes qui ont permis l’émergence des grands modèles de langage. La société développe des modèles de fondation entraînés sur des données de physique industrielle et reposant sur une architecture Transformer, similaire à celle utilisée dans les systèmes d’intelligence artificielle générative.

« L’ingénierie constitue la prochaine grande frontière de l’intelligence artificielle, pas le prochain chatbot », explique Emmanuel Menier, cofondateur et CEO de NP Company. « Depuis des décennies, la simulation est le principal goulet d’étranglement de la conception industrielle. Nous voulons supprimer cette contrainte afin que les ingénieurs consacrent leur temps à résoudre des problèmes complexes plutôt qu’à attendre la fin d’un calcul. »

Selon la startup, cette approche permet déjà d’obtenir des gains de performance de l’ordre de 1 000 fois sur certains benchmarks industriels, notamment dans l’aéronautique. À terme, NP Company estime pouvoir atteindre des accélérations allant jusqu’à 50 000 fois sur des simulations d’assemblages complets, parmi les plus complexes à traiter dans l’industrie.

Au-delà de la simple réduction du temps de calcul, la startup cherche à transformer la manière dont les produits sont conçus. Là où les ingénieurs sont aujourd’hui contraints de limiter le nombre de variantes étudiées pour des raisons de coût informatique, ces modèles permettraient d’explorer simultanément des milliers d’options de conception.

« Nous ne cherchions pas à construire une version plus rapide des logiciels existants », souligne Matthieu Nastorg, cofondateur et CTO. « Avec un modèle de fondation pré-entraîné, il devient possible d’explorer des milliers de designs dans le temps qu’il fallait auparavant pour en analyser un seul. Cela ouvre la voie à une nouvelle manière de concevoir les systèmes industriels. »

Cette approche s’inscrit dans un mouvement plus large qui voit l’intelligence artificielle s’attaquer aux problèmes physiques et industriels. Après avoir automatisé une partie du travail intellectuel, les modèles de fondation commencent désormais à s’appliquer aux équations qui gouvernent les avions, les batteries, les réseaux électriques, les semi-conducteurs ou encore les infrastructures numériques.

Les fonds levés permettront à NP Company d’accélérer le recrutement de chercheurs et d’ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle et en physique numérique. À plus long terme, l’entreprise prévoit de développer des outils de conception automatisée capables de proposer eux-mêmes des architectures optimisées, ainsi que des simulateurs temps réel destinés à piloter des infrastructures industrielles complexes.