La première gigafactory IA européenne voit le jour hors du cadre de la Commission Européenne, et est financée par OpenAI comme 1er client

Alors que l’Union européenne multiplie les prises de paroles notamment par Henna Virkkunen, Vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la Souveraineté technologique, de la Sécurité et de la Démocratie, pour annoncer la mobilisation de fonds publics pour bâtir une infrastructure d’intelligence artificielle souveraine, c’est en Norvège, hors de son périmètre institutionnel, que le premier projet de gigafactory IA à l’échelle industrielle vient d’être lancé.

Baptisé Stargate Norway, le projet est porté par le fournisseur d’infrastructure Nscale, le groupe industriel Aker, tous deux norvégiens et par OpenAI, qui en sera le principal client. Ce projet initie une première rupture dans la géographie de l’infrastructure IA européenne, point que nous approfondirons dans un prochain article.

Installé à Kvandal, près de Narvik, Stargate Norway sera le premier data center IA d’OpenAI en Europe, dans le cadre de son programme OpenAI for Countries.

Le site coche toutes les cases d’une AI Gigafactory à l’échelle industrielle, à commencer par un accès direct à une hydroélectricité abondante, décarbonée et peu coûteuse, et ce dans une région à faible densité de consommation locale, ce qui limite la concurrence sur le réseau. Autre point clé, le foncier disponible permet une montée en charge physique rapide, avec un aménagement pensé dès l’origine pour des phases d’extension à très grande échelle. Enfin le climat nordique tempéré favorise naturellement le refroidissement des infrastructures, ce qui améliore l’efficacité énergétique globale.

La première phase prévoit une capacité de 230 MW, extensible à 520 MW, avec un objectif de 100 000 GPU Nvidia H100 installés d’ici fin 2026. À terme, le projet pourrait être multiplié par dix en capacité selon l’augmentation de la demande.

Le site sera conçu par Nscale et détenu via une coentreprise à parts égales avec Aker. L’investissement initial est estimé à 1 milliard de dollars, dont 250 millions en fonds propres apportés à parts égales par les deux partenaires.

OpenAI agira comme premier client du site. Sam Altman, CEO d’OpenAI, déclarait il y a quelques jours à ce sujet : « Europe needs more compute to realize the full potential of AI for all Europeans. We think we’ve found in Narvik the right conditions: clean energy, ideal climate, and great partners. »

Josh Payne, CEO de Nscale, souligne de son coté que ce projet vise à combiner des modèles de fondation de grande taille, une infrastructure souveraine et une efficacité énergétique afin de bâtir un socle industriel européen capable de soutenir la compétitivité technologique à long terme.

Contrairement aux projets labellisés EuroHPC JU, Stargate Norway n’est rattaché à aucun financement européen. Il s’agit d’un projet hors cadre EuroHPC, bien qu’il partage selon ses fondateurs les objectifs de souveraineté, de mutualisation de ressources et de durabilité. Grâce à ce financement privé les porteurs du projet se garantissent d’une exécution rapide, sans dépendance aux dispositifs communautaires et leurs complexités.

De son coté, l’Union européenne a annoncé treize AI Factories et mobilisé plus de 30 milliards d’euros pour construire une infrastructure IA souveraine. Mais aucun des projets annoncés ne propose à ce stade une capacité comparable à celle de Stargate, ni en nombre de GPU, ni en puissance énergétique, et d’autant moins en modèle économique, point difficile à aborder tant on ignore la réalité des futurs besoins. Enfin la plupart des sites européens existants restent centrés sur le calcul scientifique, ou limités à quelques milliers de GPU partagés.

Pour conclure, Stargate Norway s’impose comme le premier projet européen de gigafactory IA industrielle, nativement conçu pour le déploiement de l’IA à grande échelle. Le projet inaugure un modèle souverain fondé sur l’infrastructure privée, et l’efficacité énergétique. Bien entendu l’initiative interroge sur différents plans, et nous retiendrons aujourd’hui une seule question, l’Europe institutionnelle peut-elle rester compétitive si les projets les plus ambitieux émergent en dehors de ses propres cadres ? question que nous ne manquerons pas de poser dans un prochain sujet.