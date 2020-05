Pennylane lève 4 millions d’euros pour sa plateforme d’expertise comptable

Pennylane, plateforme d’expertise comptable, lève 4 millions d’euros en amorçage auprès de Global Founders Capital, Partech et Kima Ventures. Il s’agit pour la startup parisienne de sa première levée de fonds.

Lancé fin 2019 en bêta, Pennylane est une plateforme permettant aux dirigeants d’entreprise de gérer les données financières de l’entreprise en temps réel. Créée par les fondateurs de PriceMatch, revendue à Booking.com en 2015, la startup parisienne propose une alternative aux entrepreneurs qui utilisent souvent Excel avec une plateforme entièrement dédiée à la comptabilité.

Les outils de Pennylane permettent en effet de récupérer des données financières fragmentées en se connectant avec les banques, les logiciels de caisse ou encore d’autres plateformes de gestion financière comme Stripe ou Payfit, ainsi que de tenir un tableau de bord offrant une visibilité sur la rentabilité financière de chaque activité. « La comptabilité de pilotage s’impose naturellement pour les startups qui ont su tirer parti de la digitalisation pour gagner en efficacité et rapidité. Avec le tableau de bord temps réel, nous offrons aux dirigeants un véritable service à valeur ajoutée qui va les aider à prendre plus rapidement les bonnes décisions », commente Arthur Waller, co-fondateur de Pennylane.

La startup revendique une centaine de clients, startups et PME comme Luko, Liberkeys ou Pricemoov. Dans le cadre de cette levée de fonds, Pennylane ambitionne notamment de recruter une vingtaine de conseillers comptables supplémentaires. « Il semble aujourd’hui essentiel de fournir aux dirigeants un produit unique, capable non seulement de gérer leur comptabilité, mais également d’apporter la transparence nécessaire pour piloter leur activité. L’ambition de Pennylane de réconcilier comptabilité et pilotage résonne particulièrement dans un contexte où la gestion de la trésorerie est un challenge essentiel », commente David Sainteff, Partner chez Global Founders Capital.

Pennylane : les données clés

Fondateurs : Arthur Waller, Alexandre Roquoplo, Felix Blossier, Edouard Mascré

Création : 2019

Siège social : Paris, Ile-de-France

Secteur : FinTech

Activité : plateforme permettant aux dirigeants d’entreprise de gérer les données financières de l’entreprise en temps réel

Financement : 4 millions d’euros en amorçage auprès de Global Founders Capital, Partech et Kima Ventures.