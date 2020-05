[DIRECT] Le gouvernement veut concurrencer Airbnb et Booking.com

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Joseph Postec fait le point sur l’actualité :

L’un des 4 dragons de l’Intelligence artificielle chinoise lève 253 millions de dollars

CloudWalk Technology vient de finaliser un 5ème tour de table. Fondé en 2015 par Xi Zhou, Professeur au sein du Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology, la société spécialisée dans la finance, le transport a réuni plus de 746 millions de dollars auprès de fonds d’investissements dont notamment des fonds régionaux. Elle compte comme clients de nombreuses institutions chinoises dont les autorités des villes de Guangzhou (Canton) et Chongqing ou de nombreux aéroports et banques chinoises. La société a opéré ces dernières semaine des modifications de sa structure financière et gouvernance ce qui tend à laisser penser qu’elle devrait lancer une introduction en bourse dans les prochains mois. CloudWalk Technology est l’un des 4 dragons chinois aux cotés de SenseTime, Megvii, and Yitu.

Consolidation en vue pour les startups de trottinettes en libre service

Rien ne va plus pour les jeunes startups de services de mobilités. Après des mois déjà difficiles avant la pandémie, Le covid 19 a arrété net leurs plans de développement. Bird et Lime procèdent à d’importants plans de licenciement, Uber vient d’investir 170 millions de dollars dans Lime avec un discount de valorisation qui aurait atteint les 80% pour sauver la société de la faillite. Lime doit également intégrer en contrepartie les services Jump d’Uber. Une occasion pour les villes de construire des partenariats privilégiés au moment où les questions de mobilités sont devenues centrales.

Le gouvernement français veut concurrencer Airbnb et Booking

Si aucune date n’a été donnée, la Caisse des dépots et consignations devraient être l’un des principaux financeurs d’une plateforme OTA nationale (Operating Tourism Agency) pour permettre aux acteurs du tourisme français de retrouver une indépendance vis à vis des acteurs tels que Booking ou faire face au développement d’Airbnb. Rappelons que les OTA représentent en France plus de 71% de parts de marché. Booking.com détiendrait 49% de PDM, suivi d’Expedia avec 20% selon l’étude de D-EDGE. D’où vient cette idée? un réponse politique à la crise touristique. Ce projet s’intègre dans le plan du gouvernement qui vise à relancer le secteur touristique en France. Si l’intention est louable, l’histoire est sans équivoque, aucun projet gouvernemental durant les 30 dernières années ne s’est pas soldé par un échec en terme d’usage et de développement, le seul bénéfice s’il en est un, est de financer quelques grands groupes français assurant le développement des projets.

Trois interview d’experts : Cybersécurité, Europe, Communication

Quelle stratégie adoptée pour s’armer contre les cyberattaques ? Delphine Chevallier, fondatrice de Thalia NeoMedia qui développe des solutions d’engagement et sensibilisation à la cybersécurité, notamment lors de conférences et ateliers, apporte son éclairage et propose des solutions concrètes.

Le sort du multilatéralisme est-il entre les mains de l’Europe ? Tara Varma, directrice du bureau de Paris du think tank European Council on Foreign Relations, fait le point sur l’Europe et sur l’avenir du multilatéralisme.

Comment réussir sa communication digitale en période de déconfinement ? Fadhila Brahimi, fondatrice de FB-Associés qui accompagne les marques dans leur communication, spécifiquement sur les réseaux sociaux, aborde les différents points pour réussir sa communication digitale pendant le déconfinement.