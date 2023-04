Connaissez-vous Pennylane, une plateforme de gestion financière et de comptabilité ?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

La communication entre les dirigeants d’entreprise et leur expert-comptable peut parfois être compliquée, surtout si les outils ne sont pas adaptés. De plus, la difficulté d’accéder aux données financières consolidées en temps réel peut rendre les décisions commerciales difficiles à prendre. C’est là qu’intervient Pennylane, une plateforme de gestion financière et de comptabilité spécialement conçue pour les start-up/PME et les experts-comptables.

Pennylane centralise toutes les données financières, y compris les transactions bancaires, les achats, les ventes, la caisse et les services d’encaissement, pour offrir une vue d’ensemble des finances de l’entreprise. Les dirigeants d’entreprise peuvent ainsi accéder à toutes les informations financières en temps réel et prendre des décisions éclairées.

Les fonctionnalités clés :

Gestion des ventes (Devis, factures d’acomptes et avoirs, Paiement par CB ou virement…)

Production comptable (Collecte des factures, Import d’écritures comptables…)

Analyse des finances (Synchronisation des comptes bancaires, Tableau de suivi des KPIs de trésorerie…)

Gestion des achats (Collecte des justificatifs d’achats, Gestion et suivi des factures d’achat…)

Les tarifs :

Indépendants : de 14 à 49 euros par mois HT

1 à 5 salariés : de 29 à 79 euros par mois HT

6 à 15 salariés : de 49 à 199 euros par mois HT

16 à 300 salariés : offre sur-mesure

Les clients :

Pennylane compte plus de 1 000 entreprises clients, comme Luko, Yuka ou encore Kymono, et 100 cabinets comptables.

Description de l’entreprise :

Pennylane a été fondé en 2019 à Paris par Alexandre Roquoplo, Arthur Waller, Edouard Mascré, Félix Blossier, Quentin de Metz, Quentin de Metz, Tancrède Besnard, Tancrède Besnard et Thierry Déo. Lancée fin 2019 en bêta et officiellement en janvier 2020 par les fondateurs de PriceMatch, Pennylane est une plateforme permettant aux dirigeants d’entreprise de gérer les données financières de l’entreprise en temps réel.

La société avait dans un premier temps développé une plateforme d’expertise comptable, qu’elle a cédée fin 2021 au cabinet CPA, afin de pouvoir se concentrer sur sa solution de gestion financière. L’entreprise a levé 69 millions d’euros depuis son lancement.