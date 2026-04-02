PERFECTSTAY : un exit “pay for performance” révélateur des mutations du venture

Avec l’acquisition de PerfectStay, HBX Group ne se contente pas de renforcer sa position dans le travel tech. L’opération, structurée autour d’un mécanisme de paiement indexé sur la performance jusqu’en 2030, s’inscrit dans une transformation plus profonde des structures de sortie, où la valorisation ne se décrète plus au moment du deal, mais se vérifie dans le temps.

Quelques semaines après la cession de Bioniq à Herbalife, le parallèle s’impose. Dans les deux cas, la transaction ne repose plus sur un prix ferme, mais sur une architecture conditionnelle, où une part significative de la valeur reste à produire après la signature. Dans le cas de Bioniq, plus de 60 % du montant était indexé sur la performance future, introduisant un écart explicite entre la valeur immédiatement réalisée et la valeur potentielle. PerfectStay prolonge cette logique, mais en la poussant encore plus loin dans le temps.

Le montage retenu repose sur une prise de participation initiale de 25 % en 2024, suivie d’une acquisition complète en 2026, dont le prix final est indexé sur la performance EBITDA jusqu’en 2030. Ce décalage entre le transfert de contrôle et le paiement effectif du prix transforme profondément la nature de l’exit. La transaction ne marque plus une sortie nette, mais l’ouverture d’une phase d’exécution où la valeur reste conditionnelle.

Ce modèle d’exit traduit une évolution du marché. Pendant plus d’une décennie, les acquéreurs acceptaient de payer en amont des perspectives de croissance, souvent sur la base de multiples projetés. Ce régime de valorisation reposait sur un pari, celui de la capacité des entreprises à délivrer une trajectoire conforme aux attentes. Dans un environnement marqué par la remontée des taux, la normalisation des multiples et la raréfaction des IPO, ce pari est progressivement remplacé par une exigence de preuve. La valorisation devient une fonction de la performance observée, et non plus seulement anticipée.

Dans ce contexte, l’earn-out cesse d’être un ajustement marginal pour devenir l’élément structurant du deal. Il opère comme un instrument d’allocation du risque, transférant une partie de l’incertitude de l’acquéreur vers le vendeur. Mais il joue également un rôle d’alignement, en prolongeant l’engagement des fondateurs au-delà du closing. Comme dans le cas de Bioniq, où Vadim Fedotov rejoint l’organisation d’Herbalife pour accompagner l’intégration et la montée en puissance du modèle, les dirigeants de PerfectStay restent au cœur du dispositif, avec une rémunération directement corrélée à la performance future.

Ce type de structuration introduit une ambiguïté nouvelle dans la notion d’exit. L’entrepreneur ne devient pas immédiatement liquide et devient, pour une période prolongée, l’opérateur d’une trajectoire de performance au sein d’une organisation plus large.

Dans le cas de HBX Group, l’intégration de PerfectStay permet de compléter une chaîne de valeur en ajoutant une brique technologique clé, celle du dynamic packaging, à un réseau mondial d’inventaire et de distribution. Mais cette complémentarité apparente et les 2 années passées ne suffisent pas à garantir la création de valeur. Elle doit encore se matérialiser dans les faits, à travers la capacité à déployer ces solutions à grande échelle, à optimiser les taux de conversion et à améliorer la rentabilité des offres proposées aux partenaires.

C’est précisément cette incertitude opérationnelle qui justifie le recours à un mécanisme indexé sur l’EBITDA. Comme dans le cas de Bioniq, où la question centrale portait sur la capacité à industrialiser une proposition de valeur fondée sur la personnalisation nutritionnelle, l’enjeu ici réside dans le passage à l’échelle d’un modèle combinant technologie, inventaire et distribution.

Au-delà de ces deux opérations, c’est l’ensemble du marché du venture qui semble évoluer vers des modèles de sortie plus graduels. La création de valeur n’est plus concentrée au moment de la transaction, mais étalée dans le temps. Le retour pour les investisseurs devient plus incertain, dépendant de la performance post-acquisition, tandis que les fondateurs voient leur horizon de liquidité s’allonger et leur exposition au risque se prolonger.

L’exit ne constitue plus une cristallisation de la valeur, mais le point de départ d’une séquence où cette valeur doit encore être démontrée. Dans cet intervalle, entre valorisation annoncée et valeur effectivement réalisée, se joue désormais une part croissante de l’économie du venture.