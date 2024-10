PERFECTSTAY s’envole pour un build up avec HBX Group, Raphael Zier pilote les opérations

PerfectStay, startup spécialisée dans la distribution de voyages en B2B(2C), annonce une réorganisation de son équipe dirigeante pour accompagner une nouvelle phase de croissance. Cette évolution fait suite à un partenariat stratégique avec HBX Group, acteur majeur du secteur TravelTech B2B, qui entre au capital de PerfectStay.

Réorganisation de l’équipe dirigeante

Les quatre co-fondateurs de PerfectStay — Raphaël Zier, Laurent Curutchet, Ludovic Bailly et Stéphane Libre — ont ajusté leurs rôles au sein de l’entreprise. Raphaël Zier devient CEO de la startup, prenant le relais de Laurent Curutchet, qui est désormais Executive Chairman et responsable de la stratégie financière. Ludovic Bailly occupe le poste de CIO et Stéphane Libre celui de SVP Supply.

Ce changement organisationnel s’inscrit dans la volonté de PerfectStay de renforcer son développement à l’échelle internationale, en capitalisant sur son expertise dans la distribution de voyages sur mesure pour les compagnies aériennes, hôtels et autres acteurs du secteur.

Partenariat stratégique avec HBX Group

En juillet 2024, PerfectStay a annoncé un partenariat avec HBX Group, nouvellement formé par Hotelbeds, qui regroupe également les marques Bedsonline, Roiback et TravelStack. Ce groupe a été créé à la suite d’une refonte technologique majeure initiée deux ans plus tôt, avec l’objectif de devenir un acteur technologique clé dans l’hôtellerie et la distribution de voyages.

HBX Group opère sur plus de 190 marchés mondiaux et propose des solutions complètes de réservation de voyages, combinant des outils technologiques avancés et des produits financiers. Ce partenariat vise à soutenir la stratégie de croissance de PerfectStay, en lui offrant un accès à un écosystème étendu de solutions B2B(2C) et à des innovations technologiques qui répondent aux nouvelles attentes du marché.

Objectifs de croissance

PerfectStay prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros d’ici 2027. La startup, qui avait levé 15 millions d’euros en 2018, entend renforcer ses partenariats actuels, notamment avec des compagnies aériennes, et en établir de nouveaux pour soutenir son expansion internationale. Ce partenariat avec HBX Group constitue une étape clé pour atteindre ces objectifs.

Position sur le marché

PerfectStay est reconnue pour son approche sur mesure, qui permet aux compagnies aériennes, hôtels et autres entreprises d’offrir des solutions de voyage personnalisées, tout en enrichissant leur proposition de valeur sans entrer en concurrence directe. Ce modèle a permis à la startup de se démarquer sur le marché de la distribution de voyages B2B(2C), un secteur en pleine évolution technologique.