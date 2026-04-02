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3 leviers pour accélérer la performance des entreprises : un webinar dédié aux dirigeants le 13 avril

Avec Addwave

02/04/2026
1 minute de lecture

Dans un contexte où la pression sur la performance et la rentabilité s’intensifie, les dirigeants sont confrontés à une équation de plus en plus complexe : anticiper, piloter et sécuriser leurs opérations tout en intégrant de nouvelles obligations réglementaires.

C’est précisément l’objet du webinar organisé le lundi 13 avril à 12h00, qui propose en 45 minutes un décryptage concret de trois leviers structurants pour améliorer la performance globale de l’entreprise.

Trois axes clés au cœur de la transformation des entreprises.

Ce webinar s’articule autour de trois enjeux opérationnels majeurs, aujourd’hui au centre des priorités des directions financières et générales.

1) Anticiper grâce à la trésorerie prédictive

La capacité à projeter et piloter sa trésorerie devient un levier stratégique. Il ne s’agit plus seulement de suivre des flux, mais d’anticiper pour décider plus vite et mieux, dans un environnement incertain.

2)Transformer la facture électronique en avantage compétitif

Au-delà de la contrainte réglementaire, la facture électronique ouvre de nouvelles opportunités d’optimisation des processus et de structuration de la donnée financière. Un sujet clé à l’approche des échéances réglementaires.

3) Sécuriser le pilotage des projets complexes

Entre multiplication des outils, des parties prenantes et des enjeux financiers, le pilotage de projets nécessite des approches plus structurées pour garantir l’exécution et la rentabilité attendue.

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Un format court, orienté action.

Pensé pour les dirigeants et décideurs, ce webinar propose un format condensé et opérationnel :

  • Une vision claire des enjeux
  • Des leviers activables immédiatement
  • Des retours d’expérience concrets d’experts

Comme indiqué dans l’invitation, l’objectif est d’apporter en 45 minutes une compréhension directement exploitable des sujets abordés

Des intervenants issus du terrain.

Plusieurs experts partageront leur expérience et leur vision :

Le webinar sera animé par Cyrille Bellanger (L’Agence Éditoriale).

Informations pratiques

  • Date : Lundi 13 avril
  • Horaire : 12h00 – 12h45
  • Format : Webinar spécial dirigeants (places limitées)

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