Poppins : un jeu vidéo médical pour les enfants dyslexiques, soutenu par une levée de 5 millions d’euros

En France, près de 1,3 million d’enfants sont concernés par des troubles « Dys », dont la dyslexie constitue la forme la plus répandue. Avec à peine 25 000 orthophonistes en activité, les délais pour obtenir un premier rendez-vous peuvent dépasser 18 mois dans certaines régions. Face à cette pénurie structurelle, une startup issue de l’École polytechnique propose une alternative thérapeutique validée cliniquement.

Poppins développe un dispositif médical numérique qui cible les troubles du langage écrit à travers une interface de jeu vidéo. L’approche repose sur un protocole d’entraînement structuré de 31 exercices de langage et de rythme, accessibles via tablette ou smartphone. Conçu pour un usage à domicile, l’outil permet de renforcer la fréquence des exercices entre deux séances d’orthophonie, sans se substituer aux professionnels de santé.

Le bénéfice clinique de la solution a été établi au cours d’essais comparatifs, dont une étude randomisée en double aveugle avec groupe placebo, conduite selon les standards scientifiques les plus exigeants. Ces travaux, menés avec le soutien d’experts reconnus comme le Pr Michel Habib (AP-HM) et le Pr David Cohen (AP-HP), ont impliqué plus de 6 000 familles à travers le territoire. L’objectif : valider l’efficacité et la sécurité du dispositif dans des conditions proches de la pratique réelle.

La solution s’inscrit désormais dans la stratégie publique. Le gouvernement a fait de l’intégration des outils numériques dans les parcours de soins un axe prioritaire dans le cadre de la stratégie nationale « Troubles du Neurodéveloppement 2023-2027 ». Poppins ambitionne de s’y inscrire formellement, en déposant une demande de remboursement auprès de l’Assurance Maladie via le nouveau parcours PECAN (Prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques). Le dispositif pourrait ainsi être prescrit dans le cadre du niveau 1 de recours aux soins, pour une intervention intensive dès les premiers signes de trouble.

En parallèle, des mutuelles et employeurs commencent à financer l’abonnement mensuel des familles (environ 30 euros), témoignant d’un intérêt croissant pour des solutions accessibles, validées, et adaptables aux réalités du quotidien. Parmi les partenaires engagés figurent la MAE, Allianz, Abeille Assurance, le Groupe Pasteur Mutualité, PRO BTP ou encore Audiens.

Levée de fonds et informations sur la société

Fondée en 2018 par Antoine Yuen et François Vonthron, Poppins est née de sept années de recherche et développement menées avec des professionnels de santé, des ingénieurs et des spécialistes du jeu vidéo, dont Ubisoft. L’entreprise a été lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Santé Numérique » du gouvernement en 2021.

La startup vient de boucler une levée de fonds de 5 millions d’euros menée par le fonds Racine² (MGEN, opéré par Serena et makesense), avec la participation des investisseurs historiques : Patient Autonome (Bpifrance), Eurazeo, Kurma Partners, BNP Paribas Développement et Verve Ventures. Ce tour porte le total des financements levés à 20 millions d’euros. Les fonds seront consacrés à l’intégration de la solution dans les parcours de soins existants, au déploiement du modèle PECAN, et à l’élargissement du dispositif à d’autres troubles du neurodéveloppement, notamment le TDAH.