Pourquoi Meta veut imposer une IA sociale avant d’en faire une IA utile

Le lancement de l’application autonome Meta AI hier soir, marque une inflexion stratégique majeure pour le groupe de Mark Zuckerberg. Loin d’un simple assistant conversationnel, l’application revendique une double ambition : devenir un compagnon personnel omniprésent et s’ancrer dans une logique sociale, fortement connectée à l’écosystème Meta. Derrière le vernis technique et l’ouverture du modèle Llama 4, c’est un projet de captation attentionnelle qui se dessine, fondé sur l’engagement communautaire avant la valeur fonctionnelle.

Un assistant vocal déguisé en réseau social

Disponible sur iOS, Android et desktop, l’application Meta AI propose des fonctionnalités classiques d’un assistant IA (génération de texte, d’images, voire de vidéos courtes) enrichies d’un mode vocal interactif. Mais son originalité réside dans le Discover Feed, une interface de type TikTok où les utilisateurs peuvent publier, liker, commenter ou remixer des créations générées via IA.

Loin d’un outil privé d’aide à la décision ou à la productivité, Meta AI s’oriente vers un usage public et socialisé, où l’IA devient un prétexte à interagir, s’exposer, partager. Meta reproduit ici un schéma bien rôdé : favoriser les contenus viraux, collecter les interactions, renforcer l’attachement à sa plateforme. L’IA n’est pas d’abord pensée comme une interface utile, mais comme un nouveau vecteur d’engagement.

Une intégration verticale sans précédent

La force de Meta réside dans son intégration verticale : la nouvelle application dialogue avec les lunettes connectées Ray-Ban Meta, reprend les historiques de conversation sur le web, et s’appuie sur les profils Facebook et Instagram pour personnaliser les réponses. L’IA n’est pas seulement vocale ou visuelle : elle est contextuelle, sociale et embarquée dans le quotidien des utilisateurs.

Mais cette intégration soulève des interrogations : certains réglages activent par défaut le partage automatique sur les réseaux, l’écoute vocale reste active sans commande explicite de désactivation, et la mémoire du système, bien que théoriquement désactivée, peut être activée manuellement sans que la durée de rétention soit précisée.

Une stratégie de rattrapage maquillée en vision

Face à OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) ou xAI (Grok), Meta accuse un retard certain sur le terrain des usages IA avancés. Plutôt que de concurrencer frontalement des assistants déjà ancrés dans les workflows professionnels ou personnels, Meta opte pour une stratégie d’infiltration douce : déployer l’IA là où les utilisateurs sont déjà, dans un cadre familier, socialisé et visuellement attractif.

Le choix du modèle open source Llama 4 masque partiellement ce décalage. Si la technologie est solide, elle n’est pas encore à la hauteur des standards de performance ou de fiabilité exigés pour un assistant de haut niveau. L’objectif, pour Meta, est moins de devenir l’IA la plus puissante que l’IA la plus intégrée, celle qui s’impose par la présence continue dans l’environnement utilisateur.

Une IA à usage léger, pas encore indispensable

À l’usage, l’application s’avère fluide, rapide et accessible. Les images générées sont de bonne qualité, les voix (dont certaines de célébrités) renforcent l’effet de proximité, et l’application offre une expérience homogène entre mobile, desktop et lunettes. Mais l’utilité réelle reste superficielle. Les conversations sont brèves, les réponses peu contextualisées, et l’absence d’accès en temps réel à internet ou à des bases documentaires limite les cas d’usage concrets.

Le modèle actuel s’adresse à un public grand public, adepte des formats courts et des usages ludiques. Meta AI, en l’état, n’est ni un copilote de travail, ni un moteur de recherche évolué, mais une interface conversationnelle récréative, pensée pour prolonger le temps passé dans l’écosystème Meta.

l’IA comme média avant d’être outil

Meta ne cherche pas à concurrencer ChatGPT sur le terrain de la performance, mais à imposer une nouvelle forme de consommation de l’IA : sociale, visible, communautaire. L’IA devient un média à part entière, et l’utilisateur, un créateur de contenus IA diffusables dans le réseau.

Dans ce modèle, l’utilité est secondaire, tant que l’engagement est au rendez-vous. En cela, Meta reste fidèle à sa culture d’entreprise : maximiser la rétention, mesurer l’interaction, capitaliser sur les données comportementales. Le pari est clair : faire de l’IA un vecteur d’attention sociale avant d’en faire un outil de transformation personnelle ou professionnelle.