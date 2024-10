ECOMMERCE 2024, PLF 2025: Aurélia Clot (JOLIMOI) et Pierre Poignant (ESSOR) sont les invités du Club FRENCHWEB

Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du CLUB FRENCHWEB au cours de laquelle je reçois Aurélia Clot, Co Fondatrice de JOLIMOI, beautytech pionnière dans le social selling et Pierre Poignant CEO de ESSOR, une startup née en europe qui vient de faire l’acquisition de l’américain HEYDAY pour créer un build up qui pèse plus de 400 millions de dollars de chiffre d’affaires.

Nous allons bien entendu parler de leurs actualité respectives, mais aussi du eCommerce en 2024 et de l’impact du projet de loi de finance sur leurs activités.





Si vous souhaitez participez à l’une de nos prochaines émissions ou dans l’un de nos programmes, contactez nous