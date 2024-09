Phacet lève 4 millions d’euros pour démocratiser l’IA auprès des PME

Phacet annonce avoir levé 4 millions d’euros grâce à une combinaison de fonds d’investissement et de business angels issus de divers secteurs, tels que la tech, la finance, l’assurance, et le retail. Parmi les investisseurs notables figurent des personnalités comme Thibaud Elzière (Hexa), Des Traynor (Intercom), et Florian Douetteau (Dataiku). Des fonds tels que Motier Ventures, Aglaé Ventures, et Emblem ont également participé à cette levée de fonds.

Ce financement devrait permettre à Phacet de développer davantage sa plateforme et d’étendre son offre d’applications d’IA prêtes à l’emploi dans plusieurs secteurs, notamment l’e-commerce, l’industrie, la finance, et les services.

Une plateforme centrée sur la personnalisation et l’efficacité

La plateforme développée par Phacet se distingue par sa capacité à fournir des solutions d’IA personnalisées pour les PME. Ces solutions visent à améliorer l’efficacité opérationnelle en automatisant des tâches répétitives, tout en permettant aux employés de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. La startup offre également des Bootcamps d’IA, où les clients collaborent avec les ingénieurs de Phacet pour co-construire des applications adaptées à leurs besoins spécifiques.

L’objectif de Phacet est de rendre l’IA accessible et utile pour les PME en facilitant son intégration dans les processus existants, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et cohérente.

L’équipe fondatrice et ses antécédents

Phacet a été fondée par Christophe Lanternier, William Pambrun, et Nicolas Marchais, des experts reconnus dans le domaine de l’IA et de la gestion de plateformes B2B. Avant de fonder Phacet, Christophe Lanternier a été le premier employé et leader en data science chez Ubble, une startup acquise par Checkout.com en 2022. William Pambrun a cofondé Inato, où il a dirigé le produit et l’ingénierie, et Nicolas Marchais a été un cadre clé chez Spendesk.