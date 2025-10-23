Mistral AI, nouveau levier de productivité pour les agents publics

En juin dernier, à VivaTech, François Bayrou, Laurent Marcangeli et Clara Chappaz annonçaient la signature d’un partenariat ambitieux entre l’État et Mistral AI pour équiper 10 000 agents publics d’un outil d’assistance conversationnel. Quatre mois plus tard, ce projet se concrétise avec le lancement officiel de l’Assistant IA, présenté mercredi par David Amiel, ministre délégué chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l’État.

Conçu comme un outil d’aide quotidienne, l’Assistant IA vise à alléger la charge administrative, accélérer la rédaction de documents, aider à la recherche réglementaire et améliorer la qualité des services rendus aux citoyens. L’expérimentation s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de la fonction publique, où l’intelligence artificielle devient un vecteur de simplification et de productivité, à l’instar de ce qui s’observe déjà dans le secteur privé.

Pour Anne Le Henanff, ministre déléguée chargée du Numérique, « La DINUM donne le coup d’envoi de cet outil innovant conçu pour :

faciliter le quotidien de nos agents,

gagner en temps et en efficacité,

utiliser une solution sécurisée et souveraine,

mieux accompagner les usagers.

Cette étape est une illustration concrète de notre engagement : mettre le numérique au cœur du service public, renforcer l’attractivité des métiers publics et moderniser nos services publics grâce à l’IA. »

La direction interministérielle du numérique (DINUM), pilote de cette initiative, voit dans ce projet une illustration concrète d’une IA générative souveraine et mutualisée, capable d’être déployée à grande échelle dans l’ensemble des administrations. L’objectif est de mettre à disposition des agents un assistant capable de comprendre le langage naturel, d’interagir avec les bases documentaires publiques et d’automatiser certaines tâches récurrentes, tout en respectant les exigences de sécurité et de confidentialité propres à l’État.

Au-delà de la dimension technologique, le défi est aussi culturel. L’introduction d’un agent conversationnel dans les services publics suppose une évolution profonde des pratiques de travail, mais aussi un accompagnement des agents. La DINUM mise sur une approche progressive, centrée sur l’expérimentation, pour adapter les outils d’IA aux spécificités de chaque métier public.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la dynamique interministérielle ALLiaNCE, qui réunit les acteurs publics engagés dans le développement d’une intelligence artificielle utile et souveraine. Il repose sur un partenariat stratégique avec Mistral AI, fleuron français des grands modèles de langage, qui fournit les fondations technologiques du dispositif. Ce lancement renforce ainsi la coopération entre l’État et les acteurs nationaux de la deeptech pour bâtir une IA publique.