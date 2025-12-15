QARGO lève 30 millions d’euros pour optimiser les trajets à vide dans le transport routier

La start-up Qargo annonce une levée de fonds de 33 millions de dollars (environ 30,7 millions d’euros) en série B, menée par SOFINA et BALDERTON CAPITAL. Fondée en 2020 par Adriaan Coppens, l’entreprise développe une solution qui vise à transformer la gestion du transport routier en Europe.

Qargo affirme que sa solution peut diminuer les déplacements à vide jusqu’à 30 %. Un enjeu majeur quand on sait qu’en moyenne, un camion sur quatre circule sans chargement en Europe. Cette inefficacité coûte cher aux transporteurs et s’explique par une coordination défaillante entre les différentes missions.

La solution s’appuie sur Qargo Intelligence, un moteur d’intelligence artificielle qui automatise la planification des tournées, la gestion des commandes, la facturation et le suivi logistique. L’objectif est de réduire de 75 % les tâches administratives manuelles. L’innovation majeure réside dans l’IA agentique, capable d’interagir automatiquement avec les systèmes externes (ERP, WMS, plateformes partenaires) pour optimiser l’allocation des ressources en temps réel. Qargo Network, le module de partage de missions, permet aux transporteurs de mutualiser leurs capacités dans un environnement sécurisé, facilitant ainsi l’enchaînement des trajets.

Le taux de 30 % ne constitue pas une moyenne garantie, mais un objectif atteignable dans des conditions optimales : données complètes et structurées, réseau de partenaires étendu, flux réguliers et planification flexible. Les performances dépendent également du profil de l’entreprise. Un transporteur régional avec des itinéraires récurrents bénéficiera davantage de l’optimisation qu’un acteur gérant des flux variés avec de fortes contraintes.

Consciente que l’optimisation nécessite une transparence totale sur les charges et capacités disponibles, Qargo met en avant sa certification ISO 27001 et son infrastructure sécurisée (hébergement Google Cloud, audits continus, tests de pénétration réguliers).

Avec plus de 400 clients et 1,9 milliard de livres sterling de chiffre d’affaires traité annuellement, Qargo totalise désormais 54 millions de dollars de fonds levés. L’entreprise propose un outil technologique cohérent, mais la réalisation de ses promesses dépendra de la maturité numérique des acteurs et de leur capacité à collaborer dans un écosystème ouvert.