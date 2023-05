PETER THIEL : le libertaire qui finance l’écosystème tech

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Peter Thiel, l’énigmatique milliardaire (certains en ont fait les frais) est l’une des figures de proues de l’écosystème tech mondial. A la fois admiré et controversé, et homme aux multiples facettes, co-fondateur de PayPal, premier investisseur de Facebook, et fondateur de Palantir, est souvent décrit comme un visionnaire, un esprit brillant qui a su détecter et soutenir les projets les plus prometteurs. Mais au-delà de ses succès, Peter Thiel est également connu pour ses prises de position politiques controversées et ses idées libertaires.

Né en 1967 à Francfort, en Allemagne, Peter Thiel grandit dans une famille d’immigrants allemands qui s’installent aux États-Unis lorsqu’il a un an. Brillant élève, il intègre la prestigieuse université de Stanford où il étudie la philosophie et obtient un diplôme en droit. Passionné par l’entrepreneuriat, il co-fonde en 1998 l’entreprise Confinity avec Max Levchin, qui deviendra plus tard PayPal. En 2002, PayPal est rachetée par eBay pour 1,5 milliard de dollars, faisant de Thiel un homme fortuné.

Fort de cette réussite, Peter Thiel se tourne vers l’investissement. Il crée en 2004 la société de capital-risque Founders Fund et devient le premier investisseur de Facebook, en pariant 500 000 dollars sur le succès du réseau social. Cette intuition s’avérera payante puisque la valeur de ses actions atteindra des milliards de dollars. Par la suite, Peter Thiel soutient de nombreuses autres entreprises technologiques, dont Palantir, une société de logiciels d’analyse de données, qu’il fonde en 2003 avec d’autres associés. Palantir est aujourd’hui valorisée à plusieurs dizaines de milliards de dollars et compte parmi ses clients des gouvernements et des organisations internationales.

Lors d’une conférence à la Singularity University en 2009, Peter Thiel a déclaré qu’il souhaitait vivre jusqu’à l’âge de 120 ans et qu’il investissait dans des entreprises de biotechnologie travaillant sur l’extension de la vie humaine. Il a également révélé qu’il suivait un régime alimentaire particulier, riche en antioxydants, et qu’il s’injectait des hormones de croissance pour augmenter sa longévité.

Mais l’histoire de Peter Thiel est également jalonnée de controverses. En 2016, il fait sensation en soutenant publiquement Donald Trump lors de sa campagne pour la présidence des États-Unis. Peter Thiel est alors l’un des rares dirigeants du secteur technologique à soutenir le candidat républicain. Il déclare être en faveur de Trump en raison de sa volonté de réduire les réglementations et de stimuler la croissance économique. Sa prise de position lui vaut des critiques, notamment au sein de la Silicon Valley, où les opinions politiques sont généralement plus modérées.

Son soutien à Trump n’est pas la seule source de controverse. Peter Thiel est un libertarien convaincu, ce qui l’amène à prôner un État minimaliste et à défendre la liberté individuelle. Il estime que les régulations gouvernementales entravent l’innovation et la croissance économique. Ses idées libertaires se retrouvent également dans son soutien aux projets de micronations flottantes, appelées « seasteading ». Ces plateformes flottantes seraient conçues pour échapper aux régulations étatiques et permettre des expérimentations sociales et économiques.

En outre, Peter Thiel est impliqué dans une affaire médiatique en 2016 lorsqu’il finance secrètement les poursuites judiciaires de l’ancien catcheur Hulk Hogan contre le site d’information Gawker. La procédure aboutit à la faillite de Gawker, et l’on découvre par la suite que Thiel a soutenu cette action en justice pour se venger d’un article publié en 2007 qui révélait son orientation sexuelle.

Ces diverses controverses contribuent à forger l’image complexe de Peter Thiel, une figure complexe, à la fois visionnaire de la tech et personnage controversé. Ses succès fulgurants et ses prises de position audacieuses en font un homme d’affaires incontournable et un acteur majeur de l’écosystème de la Silicon Valley. Ses liens avec des personnalités influentes, telles que Elon Musk, Mark Zuckerberg, Reid Hoffman ou encore Sean Parker, témoignent de son pouvoir d’influence sur l’écosystème tech.