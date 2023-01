Quelle est la définition de Clawback?

Le Clawback est une clause qui permet à une entreprise de récupérer une partie ou la totalité de la rémunération versée à un employé ou à un dirigeant en cas de mauvaise performance, de fraude, de violation des règles de l’entreprise ou de tout autre comportement inapproprié. Cette clause peut être incluse dans les contrats de travail, les accords de bonus, les accords de stock-options ou tout autre type de rémunération.

Le Clawback est utilisé pour encourager les employés et les dirigeants à agir de manière responsable et à respecter les règles de l’entreprise, car ils savent que leur rémunération peut être récupérée en cas de manquement. Cela peut également aider à réduire les incitations à la fraude ou à la mauvaise gestion, car les employés et les dirigeants savent qu’ils peuvent être tenus responsables de leurs actions.