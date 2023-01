Quelle est la définition d’un Accredited Investor ou investisseur agréé?

Un Accredited Investor (ou investisseur agréé en français) est un individu ou une entreprise qui remplit certaines conditions financières ou professionnelles et qui est autorisé à investir dans des produits financiers complexes ou à haut risque. Ces produits sont souvent exclus de l’accès des investisseurs non agréés en raison de leur nature complexe et de leur potentiel de perte important.

Les critères pour devenir un investisseur agréé varient selon le pays, mais ils incluent généralement l’avoir net, les revenus annuels ou la capacité de gestion d’actifs. Aux États-Unis, par exemple, un individu peut être considéré comme un investisseur agréé s’il a un avoir net de plus de 1 million de dollars (hors sa résidence principale) ou s’il a gagné au moins 200 000 dollars par an (ou 300 000 dollars en couple) au cours des deux dernières années et s’il s’attend à continuer à le faire. Les entreprises peuvent également être considérées comme des investisseurs agréés si elles ont un avoir net de plus de 5 millions de dollars.