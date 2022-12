Quelle est la définition de Joint venture?

Une joint venture est une relation commerciale dans laquelle deux ou plusieurs entreprises collaborent à un projet ou une activité d’affaires spécifique. Dans une joint venture, chaque entreprise contribue généralement des ressources, telles que de l’argent, du personnel et des actifs, et partage les bénéfices ou les pertes de l’entreprise. Les joint ventures peuvent prendre de nombreuses formes, notamment des partenariats, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés, et peuvent être créées pour un projet spécifique ou à plus long terme. Les joint ventures peuvent être un moyen efficace pour les entreprises de regrouper leurs ressources et leur expertise afin de réaliser un objectif commun ou de pénétrer sur un nouveau marché.