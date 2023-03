Quelle est la définition de l’Account-Based Experience (ABX)?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

L’Account-based experience (ABX) est une approche marketing B2B qui se concentre sur les besoins et les préférences d’un compte spécifique, plutôt que sur des prospects individuels ou des leads.

Il s’agit d’une évolution de l’Account-based marketing (ABM), qui s’est élargi pour inclure l’expérience de l’ensemble du compte, pas seulement la phase d’acquisition. L’ABX implique une coordination et une personnalisation étroites entre les équipes marketing, vente et service client pour offrir une expérience personnalisée et cohérente à chaque étape du parcours de l’acheteur.

L’objectif est de fournir une expérience client de qualité supérieure pour améliorer l’engagement, la satisfaction et la fidélité du compte, et ainsi augmenter les revenus et la croissance à long terme.