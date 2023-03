Qu’est ce que le Buyer Intent Data?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le Buyer Intent Data est une catégorie de données marketing qui identifie les signaux que les prospects laissent en ligne lorsqu’ils cherchent à résoudre un problème ou à répondre à un besoin spécifique.

Ces signaux comprennent les mots clés de recherche, les pages visitées, les interactions avec les réseaux sociaux, les événements en ligne auxquels ils participent, et d’autres indicateurs numériques qui révèlent l’intention d’achat potentielle.

Les données d’intention d’achat sont collectées, agrégées et analysées par des fournisseurs de données tiers spécialisés qui les revendent aux entreprises B2B pour les aider à comprendre le comportement des acheteurs, à personnaliser leur stratégie de marketing et de vente et à cibler les comptes les plus susceptibles de se convertir en clients.

Les données d’intention d’achat sont particulièrement utiles pour les entreprises qui pratiquent l’Account-Based Marketing (ABM) et l’Account-Based Experience (ABX), car elles permettent une segmentation précise des comptes et une personnalisation efficace des messages marketing.