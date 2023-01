Quelle est la définition de l’acronyme TOFU (ou Top Of The Funnel) ?

Le Top Of The Funnel (TOFU) désigne la première étape du processus de conversion d’un client, c’est-à-dire lorsqu’un client découvre un produit ou un service pour la première fois et commence à en apprendre davantage à son sujet. Le TOFU se situe en haut du tunnel de conversion, qui est le processus par lequel un client passe avant de devenir un client effectif. Le tunnel de conversion commence généralement par la découverte du produit ou du service par le client, puis par l’intérêt pour celui-ci et enfin par l’achat.

Dans le TOFU, le client n’a généralement pas encore décidé s’il est intéressé par le produit ou le service et s’il souhaite en savoir plus. C’est pourquoi la stratégie de communication mise en place dans le TOFU vise à susciter l’intérêt du client et à lui présenter les avantages du produit ou du service.