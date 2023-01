Qu’est ce que le concept d’EAT (expertise, authority, trust) de Google ?

E-A-T, ou expertise, autorité, confiance, est un concept utilisé par Google pour évaluer la qualité et la pertinence des contenus publiés sur le Web. Ce concept est utilisé par Google pour déterminer la crédibilité et la qualité des informations qui apparaissent dans ses résultats de recherche, afin de garantir que les utilisateurs trouvent des informations précises et fiables.

L’expertise (E) fait référence à la connaissance et l’expertise d’un auteur ou d’une entreprise sur un sujet en particulier. L’autorité (A) désigne la crédibilité et la réputation d’un auteur ou d’une entreprise dans un domaine donné. La confiance (T) se réfère à la qualité et la fiabilité des informations publiées par un auteur ou une entreprise.

Pour évaluer l’E-A-T d’un contenu, Google utilise différentes techniques, telles que l’analyse de la qualité et de l’origine des informations, l’analyse de la qualité et de la réputation des sites Web qui publient le contenu, et l’analyse de la qualité et de la réputation des auteurs qui publient le contenu. En évaluant l’E-A-T des contenus, Google peut s’assurer que les utilisateurs trouvent des informations précises, fiables et pertinentes dans ses résultats de recherche.