Quelle est la définition de Pre-money valuation ou valorisation pre-money (pre-investissement)?

La Pre-money valuation (ou valorisation pré-investissement) est la valeur d’une entreprise avant qu’elle ne reçoive un investissement en capital. Elle permet de déterminer la répartition de la propriété entre l’entreprise et les investisseurs, et le montant de l’investissement en capital.

Pour calculer la Pre-money valuation, on tient compte de divers facteurs tels que les actifs de l’entreprise, ses revenus et ses bénéfices, son potentiel de croissance et sa position sur le marché. La Pre-money valuation peut être déterminée de différentes manières, notamment par l’utilisation de méthodes de valorisation telles que la méthode de la valeur actuelle nette ou la méthode de la valeur comptable.