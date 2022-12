Quelle est la définition de Repurchase options ou options de rachat?

Les repurchase options, ou options de rachat en français, désignent des options qui permettent à une entreprise de racheter ses propres actions auprès de ses actionnaires.

Les repurchase options sont souvent accordées aux actionnaires d’une entreprise en démarrage ou en croissance, qui cherchent à lever des fonds auprès d’investisseurs professionnels, tels que les fonds de capital-risque ou les fonds de private equity. Elles leur permettent de réaliser une sortie de leur investissement en cédant leurs actions à l’entreprise, plutôt qu’à des investisseurs tiers.

Les repurchase options peuvent être accordées de différentes manières, selon les modalités prévues dans l’accord de financement. Elles peuvent par exemple prévoir des conditions de prix, qui déterminent le montant auquel l’entreprise peut racheter les actions des actionnaires. Elles peuvent également prévoir des conditions de délai, qui fixent la période durant laquelle l’entreprise peut exercer son option de rachat.

Il est important de noter que les repurchase options peuvent avoir un impact sur la valorisation de l’entreprise et sur les droits de vote et les obligations des actionnaires. Elles peuvent également être perçues comme une contrainte pour l’entreprise et peuvent être contestées en cas de litige.