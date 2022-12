Quelle est la définition de dropshipping?

Le dropshipping est un modèle de commerce électronique dans lequel un détaillant ne garde pas en stock les produits qu’il propose à la vente, mais les achète auprès d’un fournisseur ou d’un fabricant lorsqu’un client passe une commande. Le détaillant se charge de la vente et de la livraison du produit au client, tandis que le fournisseur s’occupe de la production et de l’expédition du produit au détaillant.

Le dropshipping présente plusieurs avantages pour les détaillants. Tout d’abord, il leur permet de proposer une plus grande variété de produits sans avoir à investir dans l’achat de stocks ni dans l’entreposage des produits. De plus, le dropshipping leur permet de se concentrer sur la promotion et la vente des produits sans avoir à s’inquiéter de la logistique de la production et de la livraison. Enfin, le dropshipping leur permet de réduire les coûts liés à la gestion de stock et à l’entreposage des produits.