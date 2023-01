Quelle est la définition des Come Along Rights ou droits de participation?

Les Come Along Rights, également connues sous le nom de droits de participation, sont une clause prévue dans certains contrats de fusion et d’acquisition qui donne à l’acquéreur le droit de participer aux profits réalisés par la société cible suite à la transaction. Cette clause peut être incluse dans le contrat de vente lorsque l’acquéreur paie une partie de la valeur de la société cible en fonction de sa performance future.

Les Come Along Rights sont souvent utilisées lorsque l’acquéreur estime que la valeur de la société cible est sous-évaluée et qu’il souhaite s’assurer de participer aux profits réalisés par la société cible dans les années suivant la transaction. Cette clause peut également être utilisée pour encourager les dirigeants de la société cible à rester dans l’entreprise et à continuer à travailler pour elle après la transaction.