Quelle est la définition des Common Stock ou actions ordinaires?

Les Common Stock sont des actions ordinaires d’une société qui donnent aux actionnaires le droit de participer aux assemblées générales de la société et de voter sur les décisions importantes concernant celle-ci, telles que la nomination des membres du conseil d’administration, les modifications statutaires et les distributions de dividendes. Les actionnaires de Common Stock ont également le droit de recevoir une partie des bénéfices de la société sous forme de dividendes, mais ces dividendes ne sont pas garantis et dépendent de la performance financière de la société.

Les Common Stock sont généralement considérées comme des investissements à plus long terme, car elles donnent aux actionnaires une participation dans les bénéfices futurs de la société. Elles peuvent être achetées et vendues sur les marchés boursiers.