Quelle est la définition du conseil d’administration d’une société?

Le conseil d’administration (CA) est l’organe de direction et de contrôle supérieur d’une entreprise. Il est chargé de prendre les décisions stratégiques importantes et de veiller à la bonne gestion de l’entreprise. Le CA est composé de membres élus par les actionnaires de l’entreprise. Ces membres sont appelés administrateurs et sont responsables de représenter les intérêts des actionnaires et de veiller à ce que l’entreprise soit gérée de manière responsable et éthique. Le CA se réunit régulièrement et prend des décisions en votant sur les propositions qui lui sont soumises. Le PDG et d’autres dirigeants de l’entreprise sont souvent membres du CA et participent aux réunions, mais ils n’ont pas le droit de voter sur les décisions.