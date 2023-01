[Série B] Qarnot lève 35 millions d’euros pour déployer ses data centers, générateurs de chaleur

Face à la flambée des prix de l’énergie, l’entreprise française Qarnot Computing accélère avec un tour de table de 35 millions d’euros pour déployer ses data centers, générateurs de chaleur, dans les grandes entreprises. Cette nouvelle levée de fonds a été réalisée auprès de la Société Générale (via Société Générale Ventures), Demeter (via le Climate Infrastructure Fund), ADEME Investissement, Colam Impact et la Banque des Territoires pour le compte de l’Etat dans le cadre de France 2030.

Lancé en 2010 par Paul Benoit et Miroslav Sviezeny, Qarnot computing recycle la chaleur émise par des ordinateurs pour en faire une ressource nouvelle. Concrètement, l’entreprise distribue des infrastructures IT sur des bâtiments et sites ayant besoin de chaleur, notamment pour le compte de grands groupes.

« Notre mission est de valoriser la chaleur fatale informatique (c’est-à-dire celle émise par les serveurs informatiques), ce qui change complètement l’équation économique et énergétique », explique le CEO Paul Benoit. « L’idée est de construire des data centers de nouvelle génération sur les lieux qui sont demandeurs, plutôt que d’essayer de transporter la chaleur, qui se transporte très mal. »

Depuis son lancement, Qarnot a déployé 25 installations en France et en Finlande. L’entreprise française ambitionne désormais de recruter plus de 50 personnes, principalement sur les volets techniques et commerciaux, afin de répondre aux attentes de clients demandeurs d’infrastructures plus conséquentes.

Retrouvez l’interview complète de Paul Benoit, co-fondateur et CEO de Qarnot Computing :

Qarnot computing : les données clés

Fondateurs: Paul Benoit et Miroslav Sviezeny

Création: 2010

Siège social: Montrouge, France

Secteur: smart building, cloud, HPC

Activité: exploite la chaleur émise par des ordinateurs