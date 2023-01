Quelle est la définition d’un Option Pool?

Un option pool est un groupe de stocks options réservées pour les salariés d’une entreprise. Les stock-options sont des droits accordés aux employés d’acheter des actions de l’entreprise à un prix fixé à l’avance (appelé « prix d’exercice »), généralement à un prix inférieur au prix du marché.

L’option pool est mis en place lors de la création de l’entreprise ou lors d’une levée de fonds. Il est géré par le conseil d’administration ou par un comité de gestion des stock-options, pour déterminer les attributions.

L’option pool est utilisé comme outil de motivation et de rémunération des employés, en leur offrant la possibilité de participer à la croissance de l’entreprise et de bénéficier de la hausse de la valeur de ses actions. Il peut également être utilisé comme moyen de recrutement et de rétention des talents.