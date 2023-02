Qu’est ce que Hummingbird de Google?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Hummingbird est un algorithme de Google qui a été lancé en 2013 et qui vise à améliorer la compréhension de la langue naturelle des requêtes de recherche. Il a été conçu pour comprendre le sens et la signification des requêtes de recherche plutôt que de simplement rechercher des mots-clés exacts sur les pages Web.

Avec Hummingbird, Google est en mesure de mieux comprendre les requêtes de recherche complexes et de fournir des résultats plus pertinents pour les utilisateurs. Par exemple, si un utilisateur recherche « meilleurs restaurants pour le dîner à New York », Hummingbird peut comprendre que l’utilisateur recherche des restaurants pour le dîner à New York et peut fournir des résultats pertinents pour cette requête.

Pour les propriétaires de sites Web, Hummingbird a mis l’accent sur la qualité du contenu et la pertinence pour les utilisateurs. Les propriétaires de sites peuvent optimiser leur site pour Hummingbird en publiant du contenu de qualité qui répond aux questions et aux besoins des utilisateurs, en utilisant des mots-clés pertinents et en développant des relations avec d’autres sites pertinents pour leur niche.

En utilisant Hummingbird, Google peut fournir des résultats de recherche plus pertinents pour les utilisateurs et aider les propriétaires de sites Web à atteindre leur public cible en fournissant du contenu de qualité qui répond aux besoins des utilisateurs.