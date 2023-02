Qu’est ce que le Hijacking?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le hijacking est une technique malveillante qui consiste à prendre le contrôle d’un site Web ou d’une page Web sans autorisation. Cela peut se faire en modifiant le code source d’une page, en utilisant des scripts malveillants ou en piratant un compte d’utilisateur.

Le hijacking peut avoir de nombreuses conséquences négatives pour les propriétaires de sites Web et les utilisateurs, notamment la perte de données, la diffusion de contenu malveillant, la modification de la conception d’un site et la réduction de la qualité de l’expérience de l’utilisateur.

Les propriétaires de sites Web peuvent prendre des mesures pour protéger leur site contre le hijacking, telles que la mise en place de mesures de sécurité pour protéger les comptes d’utilisateur, la mise à jour régulière du logiciel et la vérification régulière du code source pour détecter toute modification non autorisée.

Il est important de prendre en compte les risques de hijacking lors de la conception et de la mise en œuvre d’un site Web, et de veiller à prendre les mesures nécessaires pour protéger le site contre les attaques malveillantes. Les propriétaires de sites peuvent également travailler avec des experts en sécurité pour garantir la sécurité de leur site et protéger les données de leurs utilisateurs.