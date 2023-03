Qu’est ce que la méthode scrum?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Scrum est une méthode de gestion de projet Agile populaire utilisée pour le développement de logiciels et d’autres projets complexes. Cette méthode est basée sur l’itération, la collaboration et la communication fréquente entre les membres de l’équipe de projet.

Dans la méthode Scrum, l’équipe de projet est auto-organisée et interdisciplinaire, et travaille en sprints itératifs, généralement d’une durée de deux à quatre semaines. Chaque sprint commence par une réunion de planification du sprint, où l’équipe de projet définit les objectifs et les livrables pour le sprint.

Au cours du sprint, l’équipe de projet tient une réunion quotidienne de 15 minutes appelée « stand-up meeting », au cours de laquelle chaque membre de l’équipe partage son travail accompli, ses plans pour la journée et les problèmes qu’il rencontre. À la fin du sprint, l’équipe de projet tient une réunion de revue de sprint, où elle présente les résultats de son travail, et une réunion de rétrospective de sprint, où elle examine le processus de travail du sprint précédent et discute des améliorations possibles.

Scrum utilise également des rôles clés pour organiser et soutenir l’équipe de projet, notamment le Product Owner, qui est responsable de la gestion du backlog du produit et de la communication avec les parties prenantes, le Scrum Master, qui est responsable de faciliter le processus de Scrum et d’aider l’équipe de projet à atteindre ses objectifs, et l’équipe de développement, qui est responsable de la création du produit.

Scrum est apprécié pour sa capacité à s’adapter aux changements de projet et à fournir rapidement des résultats tangibles. Cela rend Scrum idéal pour les projets complexes et les environnements en évolution rapide, où les exigences peuvent changer fréquemment.