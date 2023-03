Qu’est ce que la méthode Kanban?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Kanban est une méthode de gestion de projet qui permet de visualiser, de suivre et de gérer le flux de travail d’un projet en temps réel. Cette méthode est basée sur des cartes (ou des post-its) qui représentent les différentes tâches à effectuer, et sur un tableau Kanban qui montre l’état de ces tâches à un moment donné.

Dans la méthode Kanban, les tâches sont représentées sur des cartes (ou des post-its) qui sont placées sur un tableau Kanban. Le tableau est divisé en colonnes qui représentent les différentes étapes du flux de travail, par exemple « à faire », « en cours » et « terminé ». Les tâches sont déplacées d’une colonne à l’autre en fonction de leur état d’avancement.

Le système Kanban utilise également des limites de travail en cours pour contrôler le flux de travail et éviter la surcharge de travail. Les limites de travail en cours sont définies pour chaque colonne du tableau Kanban, afin de limiter le nombre de tâches en cours à tout moment.

La méthode Kanban favorise également la collaboration et l’amélioration continue. L’équipe de projet est encouragée à travailler ensemble pour résoudre les problèmes et à identifier les opportunités d’amélioration en continu. Les retours d’expérience sont régulièrement pris en compte pour améliorer le flux de travail et les performances de l’équipe.

Kanban est apprécié pour sa flexibilité et sa capacité à s’adapter aux besoins et aux changements du projet. Cette méthode peut être utilisée pour gérer différents types de projets et de processus, y compris les projets de développement logiciel, les projets de service et les processus de fabrication.