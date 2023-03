Qu’est ce que la méthode Six Sigma?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

La méthode Six Sigma est une méthode de gestion de la qualité qui vise à améliorer la qualité des produits ou des services en réduisant les défauts et en optimisant les processus. La méthode Six Sigma est basée sur une approche factuelle et basée sur les données, qui vise à éliminer les variations et les imperfections dans les processus de travail.

La méthode Six Sigma utilise une approche rigoureuse en cinq étapes, appelée DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), pour identifier les problèmes, les résoudre et suivre les résultats :

Définir : Cette étape consiste à définir le problème à résoudre, les attentes des clients et les objectifs du projet. Mesurer : Cette étape consiste à mesurer la performance actuelle du processus, en utilisant des indicateurs clés de performance (KPI) pour identifier les sources de variation. Analyser : Cette étape consiste à analyser les données collectées, en utilisant des outils statistiques pour identifier les causes profondes des problèmes et les sources de variation. Améliorer : Cette étape consiste à trouver des solutions pour éliminer les problèmes et les sources de variation, en utilisant des techniques telles que le brainstorming, le design de solutions, ou l’optimisation. Contrôler : Cette étape consiste à mettre en place des mesures pour suivre et contrôler le processus, afin de s’assurer que les améliorations sont durables.

La méthode Six Sigma s’appuie sur des outils et des techniques statistiques pour mesurer et analyser les données, tels que l’analyse des processus, la cartographie de la chaîne de valeur, les diagrammes de Pareto, les cartes de contrôle, les analyses de régression, entre autres. Cette méthode est souvent utilisée dans les entreprises pour améliorer la qualité, la satisfaction du client, et pour réduire les coûts de production.