Qu’est ce que les 5S?

Les 5S sont une méthode d’organisation et de gestion de la qualité visant à améliorer l’efficacité, la sécurité et la qualité des processus de travail. Les 5S tirent leur nom des cinq termes japonais qui les décrivent :

Seiri (débarras) : Cette étape consiste à trier les éléments et à éliminer les éléments inutiles, qui encombrent le lieu de travail. Les éléments nécessaires sont alors identifiés et organisés. Seiton (rangement) : Cette étape consiste à organiser les éléments restants de manière efficace et à les disposer de manière à faciliter leur accès et leur utilisation. Seiso (nettoyage) : Cette étape consiste à nettoyer le lieu de travail, à éliminer la saleté et à détecter les défauts ou les problèmes. Seiketsu (standardisation) : Cette étape consiste à établir des procédures standard pour le maintien de la propreté, de l’ordre et de l’organisation. Elle vise à établir des normes et des procédures pour maintenir les résultats obtenus grâce aux 3 premiers S. Shitsuke (discipline) : Cette étape consiste à maintenir les résultats des 4 premiers S par une discipline personnelle et une responsabilité collective. Les employés sont formés et encouragés à maintenir les résultats des 4 premiers S en permanence.

La méthode des 5S est souvent utilisée dans les entreprises pour améliorer la productivité, la sécurité, la qualité et la satisfaction des employés. Cette méthode peut être appliquée à tout type de processus de travail et à tous les niveaux d’une organisation, de l’atelier de production à l’ensemble de l’entreprise. Les 5S sont considérés comme un outil de base de la méthode Lean Manufacturing, qui vise à optimiser les processus et à éliminer les gaspillages.