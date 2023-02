Qu’est ce que la recherche sémantique?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

La recherche sémantique est une approche de la recherche qui se concentre sur la signification des mots et des phrases plutôt que sur des mots-clés spécifiques. Elle vise à comprendre la signification réelle des requêtes de l’utilisateur et à fournir des résultats pertinents qui correspondent à leurs intentions réelles.

Au lieu de simplement correspondre aux mots-clés dans les pages Web, la recherche sémantique utilise des algorithmes complexes pour comprendre le contexte et les relations entre les mots et les phrases pour produire des résultats plus pertinents. Cela permet aux moteurs de recherche de fournir des résultats plus précis pour les requêtes complexes et les questions, en comprenant les relations entre les différents mots et les concepts.

La recherche sémantique est de plus en plus importante pour les moteurs de recherche, car elle permet de mieux comprendre les intentions des utilisateurs et de leur fournir des résultats plus pertinents. Les propriétaires de sites Web peuvent améliorer leur classement dans les résultats de recherche en produisant du contenu de qualité qui répond aux intentions réelles des utilisateurs et en utilisant des techniques de référencement sémantique pour optimiser leur contenu.