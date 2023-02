Qu’est ce qu’un Thin Content?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le Thin Content est un terme utilisé pour décrire du contenu qui n’apporte pas une valeur significative pour les utilisateurs et les moteurs de recherche. Ce contenu peut inclure des pages qui sont courtes, peu informatives ou qui ne sont pas uniques.

Le Thin Contentpeut être un problème pour les propriétaires de sites Web, car il peut affecter négativement le classement de leur site dans les résultats de recherche. Les moteurs de recherche tels que Google accordent une grande importance à la qualité et à la pertinence du contenu, et peuvent pénaliser les sites qui publient du contenu mince ou de mauvaise qualité.

Pour éviter le Thin Content, les propriétaires de sites Web peuvent se concentrer sur la production de contenu de qualité, qui est informatif, utile et unique. Ils peuvent également surveiller les pages qui ont peu de trafic ou peu d’interactions pour vérifier s’ils ont besoin d’être mis à jour ou supprimés. Il est important de veiller à publier du contenu régulièrement et à tenir les pages à jour pour maintenir la qualité du site et maximiser la visibilité en ligne.