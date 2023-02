Qu’est ce que la règle des 40 (rule of 40)?

La Rule of 40 est un indicateur de performance utilisé pour évaluer la santé financière d’une entreprise en phase de démarrage. Elle stipule que le pourcentage de croissance annuelle (CAGR) d’une entreprise doit être supérieur ou égal à 40 moins le taux de marge brute actuel.

Pour calculer la Rule of 40, la formule est la suivante : Taux de croissance annuel composé (CAGR) + Taux de marge brute ≥ 40

Le but de cette règle est de mesurer la capacité d’une entreprise à générer des bénéfices tout en continuant à croître rapidement. Les entreprises qui répondent à la Rule of 40 sont considérées comme financièrement saines, ce qui peut les aider à attirer les investisseurs et à obtenir des financements futurs.